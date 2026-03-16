タイミー、秋田市と雇用対策に関する連携協定を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、秋田県秋田市（市長：沼谷 純）と雇用対策に関する連携協定を締結しました。秋田県内の自治体との協定締結は3事例目です。

秋田県秋田市は、東北三大祭りの一つである「秋田竿燈まつり」や、千秋公園の歴史遺構、良質な温泉地など、豊かな文化遺産と都市機能が調和した秋田県の政治・経済の中心地です。特に、世界トップクラスの木材加工技術を誇る製造業や、広大な平野部での水稲栽培、さらには日本海側に位置する利点を活かした風力発電などのエネルギー産業が盛んです。

しかし、県内最大の人口を抱える市でありながら、少子高齢化とそれに伴う生産年齢人口の減少が大きな課題となっています。基幹産業を支える技術承継や労働力の確保が困難になるなかで、商業・製造業・医療・介護といった多岐にわたる分野における人手不足の解消が求められています。

そこでこの度、「タイミー」を活用して多様な働き方を推進することで市内事業者の人材確保を支援するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的に、秋田市と連携協定を締結いたしました。

当社が掲げる「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、本連携協定を通じて秋田市の地域課題の解決に向けて尽力してまいります。

取り組みの内容

本連携協定では、当社と秋田市が連携しながら、事業者および働き手に対して様々なサポートを行います。

- 市内事業者において不足する人材の確保- 市内での多様な働き方の推進





タイミーと地方自治体との連携について

当社はこれまで38道府県・77自治体と連携協定を締結しており、今回の秋田市との連携は38道府県・78自治体目となります（※）。

※：タイミーの過去自治体連携に関するお知らせ一覧：https://spotwork.timee.co.jp/local-government

会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所；https://spotwork.timee.co.jp/