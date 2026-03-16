「2026年 オリコン顧客満足度(R)アワード」授賞式に出席

ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社 （URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）は、2026年3月12日（木）に開催された「2026年 オリコン顧客満足度(R)アワード」授賞式に参加しました。授賞式では顧客満足度調査第1位に選出された企業109社の代表が集まり、ライフネット生命は代表取締役社長の横澤淳平が出席いたしました。

■2025年、2026年と2年連続で生命保険 総合第1位を獲得

ライフネット生命 代表取締役社長 横澤淳平（左から2番目）

「オリコン顧客満足度(R)アワード」授賞式は、株式会社oricon MEが、2006年より“満足を情報化する”をコンセプトに調査・発表している「オリコン顧客満足度(R)ランキング」の各総合1位企業を表彰するために2008年から毎年開催しているものです。

【2026年 オリコン顧客満足度(R)アワード授賞式 特設サイト】

https://cs.oricon.co.jp/award/

【2026年 受賞企業 コメント一覧】

https://cs.oricon.co.jp/award/2026/

ライフネット生命は、「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査」において、「生命保険」ランキングで総合第1位を2年連続で受賞(https://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/1190792_1707.html)いたしました。2026年は定期型医療保険（専門家評価）でも総合第1位となり、2冠を達成しています。

■代表取締役社長 横澤淳平のコメント

2年連続総合1位という栄誉を授かり、お客さまと仲間に心から感謝いたします。今、生命保険業界はテクノロジーによって『保険のあり方』を変える絶好の機会にあります。

私たちはこの波を捉え、正直であることとテクノロジーの推進を武器に、オンライン生保を、単なる『安くて便利』なものから、『正直で、最も信頼できる』選択肢へと昇華させてまいります。リーディングカンパニーとして、「正直に、わかりやすく、安くて、便利に。」という生命保険マニフェストをより高い次元で実現し、最高の保険体験をお届けすべく、挑戦を続けます。

■「正直」を仕組みとして実装し、次なる改善へ

ライフネット生命は、開業以来「正直に、わかりやすく、安くて、便利に。」というお客さまへの約束を生命保険マニフェスト(https://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/manifesto/)として掲げ、「正直」をスローガンで終わらせず、お届けする保険商品、情報、手続きの一つひとつに落とし込んで磨いてきました。今後も生活者の不安を減らすための改善を続け、お客さまに選ばれる会社であるよう、努力してまいります。

2025年度に実施した主な取り組み

1．保険金・給付金の最短当日支払いを開始（2025年8月）(https://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/1190731_1707.html)

保険金・給付金のお支払いに関するシステム改善により、「最短当日支払い」サービスが実現しました。また、一部の給付金については、手続きがオンラインで完結する「スマ速請求(https://www.lifenet-seimei.co.jp/sumasoku/)」のご利用で、ご請求のご連絡をいただいたその日のうちに、給付金をお受け取りいただけるようになりました。

2．コンタクトセンターで対話型AIおよびAIボイスボット導入により応対品質を向上 （2025年11月）(https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/news/index/auto_20251107592011/pdfFile.pdf)

コンタクトセンターで対話型AIとAI自動音声応答システムのボイスボットを導入し、AIとの自然な対話による応対品質の向上と控除証明書再発行の24時間受付を実現しました。これまでに比べて短時間かつ、よりスムーズな流れでお手続きができるようになりました。

3．日本セキュリティ大賞2025 セキュリティ対策・運用部門（民間企業）にて大賞を受賞 （2025年11月）(https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/news/index/auto_20251114503645/pdfFile.pdf)

サイバーセキュリティインシデント対策において、現場に即した研修や資格取得推進などの取組みを通じて、従業員がセキュリティを「自分ごと」として捉える文化を醸成し、組織全体の意識と対応力の向上に努めていることが評価され、大賞を受賞しました。ネットで保険をお届けする当社だからこそ、「全従業員が主役」のセキュリティを掲げ、今後もお客さまに安心をお届けします。

4．新しいがん保険を発売。保険期間が10年の定期型、免責期間中は保険料が不要 （2025年12月）(https://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/1190738_1707.html)

一人でも多くの方ががんの備えを手に入れられるよう、加入時の保険料を抑えつつ、手厚い保障を確保できる「定期がん保険」を開発しました。また、多くのがん保険にある「保障されない最初の3ヶ月（免責期間）」に保険料が発生するのは不合理ではないかと考え、新しいがん保険ではその期間の保険料を不要としています。

※こちらに記載されている内容は保障内容の概要です。保険商品の詳細はウェブサイトでご確認いただけます。

ライフネット生命のがん保険(https://www.lifenet-seimei.co.jp/product/cancer/)

ライフネット生命について URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/(https://www.lifenet-seimei.co.jp/)

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。