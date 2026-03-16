イルグルム、グループCAIOにシルバーエッグ・テクノロジー創業者のトーマス・フォーリー氏が就任。「マーケティングAI」と「コマースAI」の両輪で事業変革を加速

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）は、グループ全体のAI戦略を支援するCAIO（最高AI責任者）として、シルバーエッグ・テクノロジー株式会社（以下「シルバーエッグ」）の代表取締役社長&CEOであるトーマス・アクイナス・フォーリー氏を選任いたしました。

本就任により、当社グループが推進する「マーケティングAI」および「コマースAI」の両事業領域において、同氏の監修のもとAIエージェントの実装を加速させ、AIをプロダクトの根幹に据えた高度なインテリジェント・サービスへと飛躍させてまいります。

グループCAIO就任の背景と、AI事業の進化に向けた取り組み

当社は2025年11月の「AI企業宣言」に基づき、AIを事業と組織の中核に据える変革を進めています。この変革を確固たるものにするため、先般のTOB（株式公開買付）により、日本のAIビジネスの先駆者であるシルバーエッグをグループに迎え入れました。同社の創業者であり、25年以上にわたり日本のAI市場を切り拓いてきた第一人者であるフォーリー氏のグループCAIO就任により、単なる資本統合にとどまらず、グループが持つAI資産とノウハウを一本化し、一体となって事業変革を加速させる体制へと移行いたします。当社が強みとする「データと顧客接点」と、同氏をはじめとするシルバーエッグの技術者たちが長年磨き抜いてきた「AI」の知見を掛け合わせ、マーケティングAI事業、コマースAI事業の2領域において新たな価値創出を目指します。

あわせて、同氏の長年にわたる社会実装の経験から得られた多角的な視点をグループ全体の開発プロセスに取り入れることで、安全性と透明性を備えたAIガバナンス体制を整えます。技術的な進化と倫理的な姿勢を両立させ、ご利用企業様とその先のユーザーの皆様が安心して利用できるAIサービスの提供を徹底してまいります。

本就任を通じてグループ全体のAI投資を最適化し、迅速な意思決定とプロダクト開発を通じて、社会に本質的な価値をもたらすAI実装を成し遂げてまいります。

グループCAIO プロフィール

トーマス・アクイナス・フォーリー (Thomas Aquinas Foley)

米国マサチューセッツ州生まれ。デジタル・イクイップメント・コーポレーション（DEC）のAIテクノロジーセンターにて、プリンシパル・エンジニア兼コンサルタントを務めた。その後、ボストンを拠点とするAIソフトウェア会社Gensymにて、製品「ReThink」を開発し市場に投入。1998年には、自身が開発したリアルタイムAIレコメンデーション・エンジンに基づくインターネット・パーソナライゼーションの先駆けとして、日本でシルバーエッグ・テクノロジー株式会社を設立した。同社は2016年に東証マザーズ市場に上場。現在も自らコードを書き続ける現役の技術者である。

株式会社イルグルムについて

イルグルムは、データとテクノロジーによって世界中の企業のマーケティング活動を支援し、売り手と買い手の幸せをつくる、マーケティングテクノロジーカンパニーです。それぞれの企業が独自の価値でともに発展できる社会。私たちはそのまだ見ぬ理想の未来像を、既存の言葉に由来を持たない「意味を持たない文字列」を語源としたYRGLMと名付けました。2014年に東証マザーズ市場（現：東証グロース市場）に上場。企業理念である「Impact On The World」の実現に向けて取り組んでいます。

■ 株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）概要

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表取締役：岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/

株式会社イルグルムIR情報

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・決算説明の動画および資料：https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/