ビーアンドピーが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用
株式会社デジタルプラス
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/304_1_01e021ffa1e405de38d9d56473c49141.jpg?v=202603160951 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/304_2_fbe40a563282631d375b3235def4afd6.jpg?v=202603160951 ]
株式会社ビーアンドピー（代表取締役社長執行役員：和田山 朋弥、東証スタンダード：証券コード 7804）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。
■今回のお取り組みについて
ビーアンドピー適時開示：
https://pdf.irpocket.com/C7804/IuL7/c8DX/xdjz.pdf
別表：ビーアンドピー株主優待詳細
※優待金額は年間の優待金額を記載（年2回に分割して贈呈）
■デジタルフィンテック運営サービスについて
・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/
・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/
・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/
■株式会社デジタルプラス 会社概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/304_1_01e021ffa1e405de38d9d56473c49141.jpg?v=202603160951 ]
■株式会社デジタルフィンテック 会社概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/304_2_fbe40a563282631d375b3235def4afd6.jpg?v=202603160951 ]
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社デジタルプラス 担当 石渡
TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp
【当リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社デジタルプラス PR担当 諸星
TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp