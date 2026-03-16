基本グッズを揃えた人気のネイルケアシリーズが、新パッケージで『デコラティブネイルブランド』へリニューアル！

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、ネイルケアの基本グッズを揃えたネイルケアシリーズを新パッケージで「デコラティブネイルブランド」へリニューアルし、2026年3月より順次きりかえを開始しました。

新商品は、粧美堂の人気ネイルケアグッズのパッケージを刷新し、「デコラティブネイルブランド」としてリニューアルしたネイルシリーズです。本シリーズは、「ネイルができない」をポジティブに変え、きちんとケアして〈爪を休める〉という発想から誕生しました。ラインナップは、エメリーボード、メタルファイル、ガラスファイル、ガラスシャイナー、スポンジバッファー、キューティクルトリマーの全6アイテム。ネイルケアの基本アイテムを揃えたラインナップで、初心者の方でも簡単にネイルケアができます。素爪もきれいに整えるなど、日常的な爪のメンテナンスをサポートします。

商品概要

■商品名：ネイルケアグッズ エメリーボード6P

■価格：550円（税込）

■商品名：ネイルケアグッズ メタルファイル

■価格：550円（税込）

■商品名：ネイルケアグッズ ガラスファイル

■価格：550円（税込）

■商品名：ネイルケアグッズ ガラスシャイナー

■価格：1,078円（税込）

■商品名：ネイルケアグッズ 3WAYスポンジバッファー

■価格：550円（税込）

■商品名：ネイルケアグッズ

キューティクルトリマー

■価格：550円（税込）

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアでご購入いただけます。

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取扱店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。