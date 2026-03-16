『健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）』の認定に関するお知らせ【ロードスターキャピタル】

ロードスターキャピタル株式会社

「不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開く」というミッションを掲げるロードスターキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩野達志、東証プライム市場・3482）はこの度、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人認定制度」において「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されましたので、お知らせいたします。

■「健康経営」及び「健康経営優良法人認定制度」について

「健康経営(R)（※）」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。健康経営度の評価においては、「法令遵守・リスクマネジメント」を前提として「経営理念・方針」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・改善」がフレームワークとして設定されています。

「健康経営優良法人認定制度」は、特に優良な健康経営を実践している法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に経済産業省が創設した制度で、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

■ロードスターグループの健康経営への取り組み

ロードスターグループはESGを意識した経営を行う中で、役職員の健康維持並びに健康増進も重視しており、ゴルフやウォーキング等の運動系を含む同好会の活動費補助や、健康に配慮した飲料の無料提供、ヘルスリテラシー向上のためのオンライン学習コンテンツの配信、また血圧測定器や健康器具の設置など、様々な取り組みを実施しています。

今後も役職員が安全かつ健康的、快適に働き、自身の能力を発揮できる環境の整備を通して、企業価値の一層の向上を目指してまいります。

【ご参考】

▼「健康経営優良法人認定制度」の詳細に関しましては、経済産業省のwebサイトをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

▼ロードスターグループのESGへの取り組みにつきましては、以下のページをご覧ください。

https://www.loadstarcapital.com/ja/sustainability.html

（※）「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

■ロードスターキャピタル株式会社の概要

https://www.loadstarcapital.com/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15446/table/89_1_2e21a70bf34ca6181d1952fc5203fc54.jpg?v=202603160951 ]