カラオケBanBanアプリに新機能「イマカラ予約」搭載～GENDAのDX推進により、全国約400店舗の予約がより便利に～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業である株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範）が全国で約400店舗運営する「カラオケBanBan」の公式アプリケーション「カラオケBanBanアプリ」に新機能「イマカラ予約」が追加されます。これにより、これまで開店時間に電話のみでお受けしていたカラオケBanBanの予約をアプリ上で操作いただけるようになります。機種やルームの選択、予約の確認・変更・キャンセルもアプリ上で可能となります。

■「イマカラ予約」の詳細はシン・コーポレーションのプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000166479.html

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir