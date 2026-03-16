寿し匠味　松坂屋静岡店3月17日 オープンのお知らせ

株式会社バローホールディングス

中部フーズ株式会社は、2026年3月17日（火）、松坂屋静岡店（静岡市葵区）本館地下１階に、「寿し匠味」松坂屋静岡店をオープンいたします。当社専門店事業として、静岡県内への出店は今回が初めてとなります。

出店先の松坂屋静岡店は、JR静岡駅北口から地下道を通って徒歩３分の場所にあり、多くのお客様が訪れる百貨店です。当店は館内地下1階食料品売場に出店いたします。

「寿し匠味」は、当社が展開する惣菜専門店「デリカキッチン」で培ったノウハウを活かし、惣菜専門店ならではの発想でつくる寿司を提案するブランドです。まぐろやサーモンなどの定番の握り寿司に加え、こだわりの巻き寿司や、その巻き寿司を主役にした寿司弁当など、日常の食事として楽しんでいただける商品を取り揃えています。

今回の出店では、特大ブラックタイガーを使用した「しそ香る大海老天巻き」や「五目いなり巻の寿し弁当」などの商品を新たに導入するほか、当ブランドで人気の「匠味の満福巻」も販売いたします。コンパクトな売場でも展開できる商品構成としつつ、味わいや彩り、満足感にこだわった商品づくりを行っています。

今後も当社の商品開発力を活かし、幅広い世代のお客様に気軽にお楽しみいただける商品を提案してまいります。

《松坂屋静岡店でご購入いただける商品一例》

しそ香る大海老天巻き

特大サイズのブラックタイガーを贅沢に使用した食べ応えのある巻き寿司です。しゃりには紫蘇をまぜこみ、海老の旨みとともに爽やかな風味が広がります。大ぶりの海老ならではの食感と、紫蘇のさっぱりした風味が調和した、満足感のある一品です。

また、こちらの巻き寿司を主役にしたお弁当もご用意しています。

五目いなり巻の寿し弁当

具材を混ぜ込んだしゃりを海苔と一緒に巻き、さらに味のしみたお揚げで包み込んだ五目いなり巻です。れんこんの食感がアクセントで、海苔の香りとともにしゃりの美味しさを引き立てます。

竹の子を使った特製の煮物や、特製出汁で焼き上げた出汁巻き玉子などを合わせ、どこかほっとする味わいを詰め込んだお弁当です。

《店舗イメージ》

■同日オープンのお知らせ

既にお知らせしております通り、同日、松坂屋静岡店本館地下1階において、当社が展開するカレーパンの店「ガラムとマサラ 松坂屋静岡店」もオープンいたします。

＜寿し匠味 店舗概要＞



＜寿し匠味 店舗概要＞

1．店舗名称寿し匠味（すしたくみ） 松坂屋静岡店

2．オープン日2026年3月1７日（火）

3．所在地静岡県静岡市葵区御幸町10番地の2

4．電話番号054-260-7595

5．営業時間午前 10時00分 ～午後 7時30分

6．休業日1月1日、2日

7．店舗面積8.0平方メートル （2.42坪）

8.コンセプトこんなお店があったらいいな！をかたちに。

美味しさと共に生活スタイルにマッチした食生活をお届けします。