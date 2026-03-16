S&P Global社「The Sustainability Yearbook 2026」で世界の上位１５%に選定

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ取締役代表執行役社長：奥村 幹夫、以下「ＳＯＭＰＯホールディングス」）は、世界的な調査・格付け会社である米国のS&P Global社によるサステナビリティ格付け「The Sustainability Yearbook 2026」において、「Yearbook Member」に選定されました。格付けへの選定は、選定開始時の２００８年から１９年連続となります。

１． 「The Sustainability Yearbook 2026」への選定

S&P Global社は毎年、世界の主要な企業を対象に「ガバナンス・経済」、「環境」、「社会」の３つの側面から企業のサステナビリティを評価するCorporate Sustainability Assessment（以下「CSA」）を実施しています。業界別に、評価の高い上位１５％の企業をYearbook Memberとして毎年選定し「Sustainability Yearbook」に掲載しています。２０２６年は５９業界において世界９，２００社以上を対象に評価が行われ、８４８社のグローバル企業が「Sustainability Yearbook 2026」に掲載されました。

The Sustainability Yearbook | S&P Global (spglobal.com)(https://www.spglobal.com/sustainable1/en/csa/yearbook/)

２．ＳＯＭＰＯグループのサステナビリティの取組み

ＳＯＭＰＯグループは、企業価値向上に不可欠なステークホルダーとの対話を重視し、１９９８年に国内金融機関で初めて「環境レポート」を発行して以来、一貫して積極的な情報発信に努めてきました。

サステナビリティ評価に対しても、ステークホルダーとの重要な対話の機会と捉え、透明性の高い情報開示をベースに積極的に取り組んでいます。今回のCSAでは、「マテリアリティ」「リスク＆危機管理」「企業倫理」「人権」「人的資本」といった項目における情報開示に対する評価が高スコアにつながりました。

なお、ＳＯＭＰＯホールディングスは、米国の評価会社MSCIによるESG格付けにおいて最高評価「AAA」を獲得しているほか、企業や自治体の環境情報開示システムを運営する国際的な非営利団体であるCDPの２０２５年の「気候変動」調査で最高評価「Aリスト」企業にも選定されています（２０１７年から通算９回）。

３．今後について

ＳＯＭＰＯグループは、積極的な情報開示を通じたステークホルダーとの対話を通じて、企業価値の向上に引き続き取り組んでまいります。

●ＳＯＭＰＯホールディングス ウェブサイト （「サステナビリティ」）

https://www.sompo-hd.com/csr/

●ＳＯＭＰＯホールディングス 統合レポート

https://www.sompo-hd.com/-/media/hd/files/doc/pdf/disclosure/hd/2025/hd_disc2025_1.pdf

以上