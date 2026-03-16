観光型高速クルーザー「SEA SPICA」　夕涼み宮島海上参拝サンセットクルーズ／宮島-呉ブルーラインの運航について

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社と瀬戸内海汽船株式会社は、観光型高速クルーザー「SEA SPICA（シースピカ）」の夏季限定クルーズとして、昨年大変ご好評をいただいた「夕涼み宮島海上参拝サンセットクルーズ」を2026年7-8月に運航します。 SEA SPICA船上より、瀬戸内の美しい夕景と嚴島神社大鳥居の海上参拝をゆったりとお楽しみください。

さらに、新たな企画として、2026年4月にリニューアルオープン予定の大和ミュージアムのある呉と、2026年12月に世界遺産登録30周年を迎える嚴島神社を擁する宮島とを片道約50分で結ぶ「宮島―呉ブルーライン（ショートクルーズ）」を2026年8月に運航し、広島の代表的な観光地である呉と宮島をクルーズで繋ぎます。呉発の便では宮島嚴島神社大鳥居沖を、宮島発の便では海上自衛隊呉基地沖を航行し、移動時間も海上からの観光を楽しんでいただけます。クルーズならではの広島観光をぜひお楽しみください。

１．夕涼み宮島海上参拝サンセットクルーズ🚢🌅

（１）旅程・時刻

●出 発：乗船港は下記AまたはBよりお選びいただけます

（A)広島港 18時20分発

（B)グランドプリンスホテル広島前桟橋 18時30分発

●宮島海上参拝：19時00分から19時15分まで※宮島沖にて停泊します。宮島への下船はございません。

●帰 着：下船港は下記AまたはBよりお選びいただけます

（A)グランドプリンスホテル広島前桟橋 19時40分着

（B)広島港 19時50分着

（２）料金

大人（中学生以上）4,500円／小学生1,000円

※大人１名につき幼児１名無料（座席なし）

※１ドリンク・スナック付

（３）運航日

2026年７月10日（金）～８月31日（月）の金・土・日・月曜日・祝日※一部日程を除く

２．宮島―呉ブルーライン（ショートクルーズ）🛳️

（１）旅程・時刻

１.呉港⇒宮島港

★宮島・嚴島神社大鳥居沖を航行します

・９時35分発⇒10時25分着

・13時15分発⇒14時05分着

・15時30分発⇒16時20分着

２.宮島港⇒呉港

★呉海上自衛隊呉基地沖を航行します

・10時30分発⇒11時20分着

・14時10分発⇒15時00分着

・16時25分発⇒17時15分着

（２）料金

大人（中学生以上）3,000円／小学生1,500円

※大人１名につき幼児１名無料（座席なし）

※呉港⇒宮島港便は、宮島訪問税(100円)を別途お支払いいただきます

（３）運航日

2026年８月１日（土）～８月31日（月）の金・土・日・月曜日・祝日

３．その他

夕涼み宮島海上参拝サンセットクルーズ、宮島―呉ブルーライン及びSEA SPICAに関する詳細は、下記ホームページでご案内いたします。

■瀬戸内海汽船 SEA SPICA

https://setonaikaikisen.co.jp/simatabi/