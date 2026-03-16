キャンピングカーレンタル大手「JAPAN C.R.C.」埼玉県深谷市に新拠点をオープン！人気のハッピーワンプレミアムをレンタル

キャンピングカー株式会社

キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）が運営する「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下Japan C.R.C.）」は2026年3月16日に「埼玉深谷キャンピングカーレンタルセンター（以下、埼玉深谷C.R.C.）https://japan-crc.com/saitama_fukaya/」を開設したことをお知らせします。

【埼玉深谷C.R.C.導入キャンピングカー】

Happy1 Premium(ハッピーワンプレミアム)

料金：平日 17,600 円～（税込）

Happy1 Premium(ハッピーワンプレミアム)車両詳細

https://japan-crc.com/saitama_fukaya/detail?car_id=1405

Happy1 Premium(ハッピーワンプレミアム)の特徴

Happy1 Premium(ハッピーワンプレミアム)車両内装

「Happy1 Premium（ハッピーワンプレミアム）」は、コンパクトサイズでありながら、最大4名の乗車・就寝が可能な高効率設計。キャンピングカーに馴染みのない方でも安心して運転でき、女子旅や少人数ファミリー、カップルでの利用に最適です。

【埼玉深谷C.R.C. 営業概要】

拠点名： 埼玉深谷キャンピングカーレンタルセンター（深谷営業所）

営業時間： 9:00 ～ 18:00

利用料金： 平日 17,600円（税込）～

公式URL： https://japan-crc.com/saitama_fukaya

期間限定で「埼玉深谷C.R.C.オープン記念割引キャンペーン」を実施いたします！

特典内容：レンタル全体料金 30%OFF（48時間以上のご利用が対象）

対象車種：ハッピーワンプレミアム（Happy 1 premium）

予約期間： 2026年3月16日(月)～2026年4月19日(日)

対象期間： 2026年3月18日(水)～2026年4月20日(月)出発分まで

実施拠点： 埼玉深谷キャンピングカーレンタルセンター（埼玉深谷C.R.C.）

・

【キャンペーン特典のお申込み方法】

埼玉深谷キャンピングカーレンタルセンター予約サイトhttps://japan-crc.com/saitama_fukaya

から、ハッピーワンプレミアムをお選びいただき、お申し込みフォームの「割引コード」欄に【fukaya0316】とご記載いただきお申込みください。

※他の割引との併用はご利用ただけません

【キャンピングカー株式会社概要】

代表者： 代表取締役社長：頼定 誠

所在地： 東京都渋谷区渋谷3丁目11－11 ＩＶＹイーストビル6階

設立： 2009年10月30日

社員数： 24人（2025年8月現在、契約社員含む）

資本金： 1000万円

事業内容：キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/ 他

URL： https://camping-car.co.jp/

■運営サイトURL

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」https://japan-crc.com/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」https://japan-crc.com/en/

「キャンピングカー比較ナビ」https://cchikaku.com/

防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」https://outdoor119.net/

Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）https://dr-gene.jp/

みんトク[イベントのクチコミやお得情報なら！] https://mintoku.ne.jp/

「ジャパンアルファードレンタルセンター」 https://japan-crc.com/alphard_rental/

【ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（Japan C.R.C.）サービス概要】

「Japan C.R.C.」は、東京キャンピングカーレンタルセンターをはじめ、北海道から沖縄まで約35エリアでフランチャイズ展開をする日本最大級のキャンピングカーレンタルサービスです。

＜フランチャイズ募集中／法人様の新規事業に！＞



■現在展開中のエリア

新千歳、札幌、青森、岩手盛岡、仙台、福島郡山、群馬館林、埼玉深谷、埼玉川口、成田、千葉、東京、東京八王子、金沢、福井、山梨富士河口湖、静岡、名古屋、大阪、兵庫、京都、香川、岡山、広島、山口、福岡、沖縄

はじめての方でも手軽にキャンピングカーの魅力を体験でき、行き先、用途、ご利用人数に合わせ、お好みの車種をお選びいただけます。（JAPAN C.R.C.予約サイト： https://japan-crc.com/ ）

■フランチャイズ募集説明会は随時開催中

JAPAN C.R.C.フランチャイズ募集ページhttps://japan-crc.com/fc/

また、弊社ではご来社頂ける方には対面での説明会も行っておりますので以下フランチャイズ担当までお問い合わせください。

※尚、フランチャイズ開設には審査がございます

フランチャイズ担当 関口 義人（セキグチ ヨシヒト） TEL:03-5577-6245