日本ミードフェスタ開催 日本最大級・17ブランド 約60種の蜂蜜酒の試飲販売会
一般社団法人日本ミード協会（事務局：京都府京都市）は、2026年3月28日（土）、東京都北区の重要文化財「赤レンガ酒造工場」にて、日本最大級のミードイベント「第6回 日本ミードフェスタ」を開催いたします。
本イベントでは、全国および海外から参加する17ブランドによる約60種類のミード（蜂蜜酒）の試飲販売を実施します。
さらに
・蜂蜜やミードに関するセミナー
・蜂蜜販売やワークショップ
・養蜂文化紹介
などを通じて、ミードや蜂蜜文化の魅力を体験できるイベントとなっています。
また当日は、2026年2月にポーランドで開催された世界最大級のミードコンペティション「Mead Madness Cup」において受賞した日本メーカーによる共同記者会見も予定しています。
開催時期は桜の開花シーズンに合わせており、会場周辺には桜の名所として知られる飛鳥山公園もあり、春の東京を楽しみながらミード文化に触れていただけるイベントとなります。
日本ミード協会は、設立10周年を迎える節目として、本イベントを通じて日本におけるミード文化の普及と、蜂蜜やミツバチの魅力の発信を目指しています。
■開催概要
イベント名：第6回 日本ミードフェスタ（一般社団法人 日本ミード協会 設立10周年記念大会）
日 時：2026年3月28日（土）
10:10～11:20 開会式（関係者・メディア対象）
※来賓挨拶、国税庁・農林水産省などによる講演予定
11:20～11:55 受賞メーカー共同記者会見（関係者・メディア対象）
12:00～16:00 一般開場
場 所：赤レンガ酒造工場 東京都北区滝野川2-6-30（JR王子駅 徒歩約8分）
入 場 料：入場無料 ※ミード試飲は有料リストバンド（1,500円）が必要
事前購入サイト https://peatix.com/event/4857058
■開会式（関係者・メディア対象）
- 来賓祝辞 衆議院議員 井野俊郎 先生
- 記念講演 国税庁 酒税課 課長補佐 根本 浩之 様
「ミードの現状と今後の発展について～酒類行政担当者の目線から～」
- 記念講演 農林水産省 畜産局 畜産振興課 課長補佐 信戸 一利 様
「養蜂をめぐる情勢と課題への対応について」
■主な企画内容
１. 蜂蜜やミードのセミナー
ミツバチ研究者や養蜂関係者による講演を開催します。
《12:30～13:00》
「養蜂とミードの文化誌 ― ハネムーン、エリザベス1世、宇田川榕菴、ハリー・ポッターをつなぐ蜂蜜酒―」
（東京大学 農学生命科学研究科 特任研究員 森林風致計画学研究室 眞貝 理香先生）
《13:20～13:50》
「ミツバチの行動・生態に関する特徴と私たちの生活との関係」
（学校法人玉川学園 玉川大学学術研究所 所長 小野 正人 先生）
《14:10～14:40》
「ハチミツ酒は健康に良い？ミードに含まれている5-アミノレブリン酸について」
（学校法人玉川学園 玉川大学 農学部 先端食農学科 講師 佐々木 慧 先生）
《15:00～15:30》
「Bee School ～銀ぱちと学ぶミツバチ講座～」（銀座ミツバチプロジェクト 福原保様）
２. ミードの試飲販売（出店メーカーは後述）
全国および海外から17ブランドが出展し、約60種類のミードを試飲・販売します。
造り手から直接話を聞きながらミードを楽しめる、日本最大級のミードイベントです。
３. 蜂蜜販売・蜂蜜体験ワークショップ
会場では蜂蜜販売や体験企画を実施します。
蜂蜜の食べ比べ体験（各社）
国内産はちみつの試食販売（各社）
海外産はちみつの試食販売（キルギスのハチミツ専門店「ジェベックジョル」）
蜂蜜ワークショップ：「はちみつ石けん作り（500円・現金支払のみ）」（日本はちみつマイスター協会）
養蜂道具体験（銀座ミツバチプロジェクト）
養蜂GAP紹介（一般社団法人 みつばち協会）
MEAD-ZINE（ミード・ジン）～蜂蜜酒（ミード）同人誌～（朱鷺田工房）
国産蜂蜜や海外産蜂蜜の試食販売も予定しており、お酒を飲まない方やご家族でも楽しめるイベントです。
協力（順不同・敬称略）
特定非営利活動法人 銀座ミツバチプロジェクト
一般社団法人 日本はちみつマイスター協会
一般社団法人 みつばち協会
キルギスのハチミツ専門店「ジェベックジョル」
朱鷺田工房 MEAD-ZINE（ミード・ジン）～蜂蜜酒（ミード）同人誌～
■出店予定メーカー（順不同）
- 峰の雪酒造場（有限会社峰の雪酒造場）【福島県】
- 天鷹（天鷹酒造株式会社）【栃木県】
- Okhotsk Linden Mead Classic & Sweet（株式会社菅野養蜂場）【北海道】
- homeMEAD（里山養蜂園）【福島県】
- 軽井沢ミード（千曲錦酒造株式会社）【長野県】
- 蓬莱泉（関谷醸造株式会社）【愛知県】
- HANAP（合同会社HANAP）【千葉県】
- はちみつとミードのはちみつ工房（株式会社蜂蜜工房）【千葉県】
- WICKED WAY MEAD（WICKED WAY MEAD K.K.）【長野県】
- DFBミード（KF-Works株式会社）【埼玉県】
- 石垣島はちみつ（株式会社石垣島はちみつ）【沖縄県】
- 蜂蜜酒 ミード（黄金井酒造株式会社）【神奈川県】
- 太田養蜂場（有限会社太田養蜂場）【北海道】
- 坂井の蜂蜜酒（株式会社坂井養蜂場）【群馬県】
- アピス＆インターミエル（有限会社ミールミィ）【ポーランド・カナダ】
- Lietuviškas midus リエトヴィシュカス・ミドゥス（スベンテ合同会社）【リトアニア】
- 京都蜂蜜酒醸造所（株式会社金市商店）【京都府】
■Mead Madness Cup 2026 受賞メーカー共同記者会見
ANTELOPE（アンテロープ）【滋賀県】（コメントのみ予定）
Grand Champion PRO 2026（全部門総合1位）
PRO Medium Session Mead部門 ゴールドメダル
WICKED WAY MEAD【長野県】
PRO Dry and Medium Varietal Mead部門 ゴールドメダル
PRO Sweet Bochet部門 ブロンズメダル
PRO Medium Session Mead部門 ブロンズメダル
京都蜂蜜酒醸造所（株式会社金市商店）【京都府】
PRO Traditional Sweet Mead部門 ブロンズメダル
PRO Sweet Varietal Mead部門 ブロンズメダル
■Mead Madness Cup 2026とは
2026年2月21日、ポーランド・クラクフにて開催された世界35か国から777品目が出品された世界最大級のミードコンペティション。
■ミード（蜂蜜酒）とは
ミードは蜂蜜・水・酵母を原料として発酵させて造る醸造酒で、世界各地で古くから親しまれてきました。
ワインやビールよりも歴史が古いとも言われ、「人類最古のお酒」とも呼ばれています。
またヨーロッパでは、新婚夫婦が結婚後1か月間蜂蜜酒を飲む習慣があったとされ、ここから
「ハネムーン（Honeymoon）」＝「蜂蜜の月」という言葉が生まれたとも言われています。
第１回日本ミードフェスタの様子
■一般社団法人 日本ミード協会とは
日本ミード協会は、蜂蜜酒（ミード）に携わる企業・養蜂家・研究者などが連携し、ミードの普及啓発と産業振興を目的として2015年9月に設立されました。
イベント開催や研究交流、情報発信を通じ、日本におけるミード文化の発展を推進しています。