ryka、パフォーマンスとデザインを両立。定番の足袋型ソックス【R-SOX6】に、数量限定のゼブラ柄2足セットが登場！

ゼット株式会社

ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）が取り扱う『ryka』（ライカ）ブランドより、圧倒的なパフォーマンスを支える定番の6cm丈足袋型ソックス【R-SOX6】の限定ゼブラ柄を発売いたしました。

今回は、多くのお客様からのご要望にお応えし、単品で購入するよりもお求めやすい「特別価格の2足セット」として、数量限定で展開いたします。

「デザイン違いで揃えたい」「毎日愛用したい」というファンの皆様へ向けて、セット販売ならではの特別プライスを実現しました。気分を上げるスタイリッシュなゼブラ柄を、洗い替え用としても便利にお得に手に入れるチャンスです。

リリースページはこちら :https://zett.jp/article_source/data/news/detail/000648.html

【R-SOX6】3つの機能美

- 安定性を高める「足袋形状」親指が独立した形状により、足指で地面を掴む感覚を強化。踏ん張りが効くため、激しい動きの中でも安定したパフォーマンスを維持します。- アーチサポート機能足のバネとして重要な土踏まずをしっかり保持。着地時の衝撃を分散し、長時間の運動でもパフォーマンスの低下を防ぎます。- 立体設計によるフィット感母趾球・小趾球の形状に合わせた立体編みにより、シューズ内でのもたつきを解消。足底に滑り止め加工を施し、靴底との接触面積が増え、足をしっかりとホールドします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/560_1_518a589f65bb5f313a48ac6e25fcd1e7.jpg?v=202603160951 ]

オンラインショップはこちら :https://zettshop.net/itemdetail/RYK/rsetsox26-21230-f

『ryka』は、35年以上もの間、女性の為のスポーツシューズを提供し続けている世界有数のスポーツシューズブランド。

35年以上にわたり、『ryka』は女性専用のスポーツシューズを革新してきました。

足の形からストライドの角度まで、女性ならではの足のスタイルがあることを意識しながら開発しています。

rykaシューズは、トータルデザインを意識しスタイリッシュかつ高いフィット感でアクティブな女性に最適。

ホールド性を追求した踵設計と広めの前足部により、ホールド性とサポート性を取り入れています。

フィットネスを通して生活を豊かにすることを約束し、rykaの革新的なデザインは最大のパフォーマンスと快適さで、より良いダンスエクササイズに貢献し、スポーツシューズの新鮮で新しいスタイルを提供し続けています。

rykaシューズは、新鮮で革新的なデザインと高い機能性で、インストラクターから一般の方まで、フィットネスを楽しむ幅広い層にご利用いただいています。

●ryka公式ブランドサイト

https://www.ryka.jp/

●ゼットオンラインショップ【ryka】

https://zettshop.net/brand/ryk

●ryka公式Instagramアカウント @ryka_jp

https://www.instagram.com/ryka.jp/

●ryka公式Facebookアカウント ＠rykajapan

https://www.facebook.com/rykajapan

【消費者・読者からのお問い合わせ先】

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB：https://www.ryka.jp/