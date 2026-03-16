株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、3月21日（土）～22日（日）にかけて、愛知・名古屋で開催される「ASIA esports EXPO 2026」の『eFootball(TM)』出場選手が決定したことを、お知らせします。

「ASIA esports EXPO 2026」は、2025年10月15日（水）に、一般社団法人日本eスポーツ協会（JESU）より発表された「第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）日本代表候補選手選考基準(https://jesu.or.jp/contents/news/news-251015/)」をもとに日本代表候補の選考競技会として実施されます。

『eFootball(TM)』の実施プラットフォームは、家庭用ゲーム機とモバイルの2つです。各ゲーム内予選を勝ち抜いたそれぞれ４名の選手が「ASIA esports EXPO 2026」で競技を実施し、これを勝ち抜いた家庭用ゲーム機１名、モバイル１名の選手がチームを組んで、アジアの頂点を目指します。

2月26日（木）から3月8日（日）にかけて実施したゲーム内予選の結果を踏まえ、「ASIA esports EXPO 2026」の出場が決定した選手は以下の8名です。

＜家庭用ゲーム機＞

＜モバイル＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1378_1_20f1b4b65d3686ab8bb6e44a5741330b.jpg?v=202603160951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1378_2_0b772a6cd0b1e6f904e6db70287bd0f1.jpg?v=202603160951 ]

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、『eFootball(TM)』を通じて国際大会におけるeスポーツの価値向上に貢献していきます。

「ASIA eSports EXPO 2026」とは

「ASIA esports EXPO」は、愛知・名古屋をeスポーツの国際拠点として発展させることを目的として開催される総合イベントです。eスポーツの競技大会だけではなく、ブース展示や体験型イベントも予定されており、eスポーツに携わる様々な業種の方が楽しめるイベントとなっています。

日時：2026月3月21日（土）、22日（日） 10:00-20:00（予定）

会場：愛知県国際展示場 展示ホールD

公式サイト：https://www.espoexpo.com/

主催：愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会（中日新聞社、CBCテレビ、中部テレコミュニケーション、愛知eスポーツ連合）、日本eスポーツ協会

【当社のeスポーツへの取り組みについて】

「eFootball(TM)」シリーズは1995年に家庭用ゲーム「ウイニングイレブン」として誕生して以来、長年多くのお客様に支えられてきたサッカーゲームです。「第18回アジア競技大会ジャカルタ・パレンバン」のデモンストレーション競技や、国スポ文化プログラムとして開催されている「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」に2019年の茨城大会から7大会連続で採用されるなど、国内外で競技タイトルとして注目を集めています。2024年から国際サッカー連盟（FIFA）とeスポーツの協業に関する契約を締結し、「FIFAe World Cup(TM)」の競技タイトルとしても『eFootball(TM)』が採用され、全世界で1,600万人以上のプレーヤーが参加しました。また、プロサッカークラブと取組んでいる「eFootball(TM) Championship 2024 Club Event」の開催や、J1・J2の全40クラブが参加する「eＪリーグ eFootball(TM)」を公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）と共同開催するなど、eスポーツとリアルスポーツを組み合わせた取り組みも拡大しています。

【『eFootball(TM)』について】

『eFootball(TM)』は、1995年に「ウイニングイレブン」として誕生して以来、世界中のサッカーファンに愛されてきたゲームで、累計ダウンロード数は、現在9.5億を超えています。現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」で“熱狂”を体感できます。また国内外のさまざまなeスポーツ大会において競技タイトルとして採用されており、全世界に向けてデジタルを活用したサッカーの楽しさを拡げています。

eFootball(TM)公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Xアカウント： @we_konami