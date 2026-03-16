2026シーズン広島東洋カープのホーム開幕に合わせた応援企画について

西日本旅客鉄道株式会社

ＪＲ西日本中国統括本部広島支社は、広島東洋カープの今シーズンの熱い戦いを地域のみなさまと応援する取り組みとして、ホーム開幕戦に合わせ、広島駅で応援企画を実施します。ホーム開幕戦を勝利し、2026シーズンの好スタートが切れるよう地域で一体となり、広島東洋カープを応援しましょう！

１．駅の装飾について

在来線を利用して応援にお越しのファンの皆様に応援機運を高めていただけるよう、中央改札口周辺に装飾を実施します。

●実施場所：広島駅 在来線中央改札口

●実施時期：3月22日（日）～シーズン終了まで（予定）

フロアシートデザイン（画像はすべてイメージです）

広島駅在来線中央改札口自動改札機装飾デザイン

２．カープ応援メッセージボードの設置

広島駅中央改札口付近にメッセージを書き込める応援ボードを設置します。ホーム開幕戦に向けた応援メッセージや今シーズンの広島東洋カープへの熱い想いをボードに書いて選手に届けましょう！

●実施場所：広島駅 2階中央改札内

● 実施時期：2026年3月27日（金）～3月29日（日）午前中（予定）

※2026年3月27日（金）14時頃設置し、メッセージが埋まり次第撤去する予定です。

メッセージボードデザイン

４．広島駅係員ユニフォーム着用・おもてなし

マツダ スタジアムでの試合開催日には広島駅社員がユニフォームを着用し、お客様をお出迎えし、地域の皆様とカープを盛り上げます！

５．選手による駅構内・車内放送

広島エリアの駅構内及び運行する列車内において、「広島東洋カープ」の選手による踏切事故防止啓発放送及び駅マナー啓発放送の録音放送を実施します。

●実施期間：2026年3月24日～シーズン終了まで（予定）

●実施箇所：

🚋駅構内 16駅（新尾道駅・東広島駅・福山駅・尾道駅・三原駅・西条駅・海田市駅・広島駅・横川駅・五日市駅・宮島口駅・府中駅・三次駅・下祇園駅・広駅・呉駅）

🚋列車内 ５区間（山陽線 福山～岩国駅間、福塩線 福山～府中駅間、芸備線 三次～広島駅間、可部線 横川～あき亀山駅間、呉線 広～海田市駅間）

●選手音声：＃18 森下 暢人選手、＃31 坂倉 将吾選手