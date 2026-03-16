南海プライウッド株式会社

2026年3月16日

南海プライウッド株式会社

棚板の現場加工を「ゼロ」へ。南海プライウッド、5mmピッチでオーダー可能な「5mmピッチアートランバー」を発売開始

南海プライウッド（香川県高松市、代表取締役社長：丸山徹）は、主力製品である収納用の棚板「アートランバー」に、現場でのカット作業やエッジテープ貼りの手間を解消する「5mmピッチ アートランバー」を新たにラインナップし、発売を開始いたしました。

開発の背景

深刻化する現場の人手不足・施工時間短縮を実現

現在、住宅の施工現場では職人不足が深刻化しており、さらなる作業の効率化と品質の安定が求められています。 従来の棚板の施工では、現場での調整カットや、手作業によるエッジテープ貼り作業が必要ですが、こうした作業手間を解消させるために、弊社は自社工場でカットおよびエッジテープ加工を施した「完成品」としてお届けする新システムを構築。施工現場ではそのまま取り付けるだけの状態へと進化させました。

製品特長

１.現場カット不要

「届いたらすぐ取り付け」を実現。現場の端材を削減。

施工現場での微調整カットが不要になり施工時間の短縮や端材などの削減に貢献します。

２.面倒なエッジ貼り不要

工場クオリティの美しい仕上がりを実現。

現場での手作業によるエッジテープ貼りは、手間がかかるだけでなく、仕上がりにバラつきが出やすい工程でした。本製品は工場で加工してから出荷するため、剥がれにくく、見た目も美しい「完成品」の状態でお届けします。

３.見積もり不要の簡単品番検索

サイズから即座に品番特定。発注業務のリードタイムを短縮。

専用の品番体系を設定したことにより、幅・奥行きのサイズから即座に品番が確定します。従来のような個別見積もりを待つタイムラグがなく、図面からの拾い出し後すぐに発注が可能となり事務負担を大幅に軽減します。

４.リフォームにも最適

住みながらの工事でも安心。スピーディーかつクリーンな施工。

現場加工が不要なため、リフォーム現場で懸念される「粉塵」や「騒音」を最小限に抑えられます。お施主様が在宅中での施工でも、短時間かつスマートに完了します。

規格ラインアップ

設置する場所や壁条件に合わせて3つのタイプからセレクト

4面エッジテープ貼り（R形状）背壁のみに設置するオープン収納に最適。安全性が高いR形状の棚板です。4面エッジテープ貼り（ピン角形状）背壁のみに設置するクローゼットなどの内部収納に最適。現場でのエッジテープ貼りが不要な棚板です。1面エッジテープ貼り（ピン角形状）側壁に設置する物入れなどの内部収納に最適。現場でのカットが不要な棚板です。

奥行は50mmピッチで、200mmから600mmまでの全9規格、幅は5ｍｍピッチで250mmから1950mmまでの全341規格、カラーは全9色と圧倒的なサイズバリエーションをラインナップし、あらゆる空間に対応できます。

イメージ写真

■Ｒタイプ

ランドセルクロークのオープン収納にファミリークローゼットのオープン収納に

■Ｆタイプ

クローゼットのオープン収納にパントリーの内部収納にパントリーの内部収納に

■Sタイプ

物入の内部収納にリネン庫の収納にリビングの収納に

2026年度版 総合カタログについて

「5mmピッチアートランバー」の詳細につきましては、カタログの閲覧や請求を開始した「2026年度版 総合カタログ」に掲載しております。314～335ページをご覧ください。

2026年度版 総合カタログを見る・請求する

https://www.nankaiplywood.co.jp/catalog/#sougou