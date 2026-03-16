完全成果報酬型広告のサイバーグリップと連携し、スタートアップ向けマーケティング支援プログラムを開始

株式会社サイバーエージェント・キャピタル

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内 隆裕、東証プライム上場：証券コード4751）の連結子会社でベンチャーキャピタル事業を行う株式会社サイバーエージェント・キャピタル（代表取締役社長：近藤裕文）は、同子会社の株式会社サイバーグリップ（代表取締役社長：松橋知広）および株式会社Cygames Capital（代表取締役：近石愛作）と連携し、スタートアップ企業を対象に事業成長フェーズに合わせたマーケティング支援プログラムを始動します。

本取り組みの第1弾として、スタートアップ企業に向けた「マーケティング合同勉強会」を2026年4月21日（火）に渋谷にて開催いたします。

■ 連携の背景と目的：

サイバーエージェントグループのベンチャーキャピタル×広告代理店の総合力を結集

シード・アーリー期のスタートアップ企業において、「優れたプロダクトを有しているものの、マーケティング予算が限られている」「適切なCPA（顧客獲得単価）の相場感がわからず、初期検証に十分に踏み込めない」といったマーケティングの課題を多く見受けます。

スタートアップ企業が直面するそうした課題を受け、このたび、ベンチャーキャピタル事業を行うサイバーエージェントグループのサイバーエージェント・キャピタルと、Cygames Capital、そして国内トップクラスの広告運用力を有するサイバーエージェントの子会社で運用型広告における成果報酬型の広告代理店である当社サイバーグリップが連携し、スタートアップ企業に向けたマーケティングの課題解決へ向けた支援を行います。

■ スタートアップ特化型マーケティング支援プログラムの概要

本プログラムでは、スタートアップ企業の成長フェーズに合わせて、【１.伴走型の知見提供】と【２.実行型のスケール支援】の2軸でサポートを行います。

1. 【Phase 1：シード・アーリー期】定期的なマーケティング勉強会・個別相談会の開催（※成果報酬型プロモーション特化）

マーケティング予算を未だ持たないフェーズの企業に対し、「完全成果報酬モデルでの事業スケール」に特化した合同勉強会を3ヶ月に1回の頻度で定期開催します。サイバーグリップが専門とする成果報酬領域における最新トレンドをはじめ、事業を赤字にしないための「限界CPA」の正しい考え方や、初期費用をかけずにリスクを抑えて効果検証を行うための実践的なノウハウに絞ってお伝えします。サイバーエージェントグループの知見を惜しみなく還元し、今後を見据えたマーケティングの土台作りに向けて、初期から伴走支援いたします。

2. 【Phase 2：シリーズA・B以降】「完全成果報酬型」スキームによる一気通貫のグロース支援

資金調達を経て本格的なプロモーション投資に踏み切るフェーズにおいて、サイバーグリップの強みである「制作費無料 × 完全成果報酬型」の運用型広告のパッケージを提供します。

動画や記事などのクリエイティブ制作費や、初期テストにおけるCPA高騰リスクを当社が負担。かかる費用は【成果が発生したときの獲得単価のみ】となります。最新のAI技術とUGCを活用した超・高速PDCAの回転により、事業のスケールを支援いたします。

■開催概要

第1回 スタートアップ向け マーケティング合同勉強会

「資金調達直後のスタートアップが取るべき成果報酬型プロモーションの初動戦略」

日時： 2026年4月21日（火）14:00

会場： 渋谷

対象： サイバーエージェント・キャピタル、Cygames Capitalの投資先スタートアップ企業のみなさま

（※今後、他ベンチャーキャピタルの投資先企業のみなさまを対象とした勉強会も予定しております）

内容： スタートアップにおけるWebプロモーションの初動戦略、最新CPA相場とクリエイティブトレンド 等

お申し込み： https://forms.gle/GuAwY8Q2kNS1cLjH7(https://forms.gle/GuAwY8Q2kNS1cLjH7)

■株式会社サイバーグリップ 代表取締役社長 松橋知広のコメント

「スタートアップ企業のみなさまが命懸けで創り上げたプロダクトを、世の中に最速で広めることが我々サイバーグリップの使命です。

VCとしてシード期から起業家に伴走するサイバーエージェント・キャピタルおよびCygames Capitalと、広告代理店として実務を担うサイバーグリップがタッグを組むことで、資金調達からマーケティング実行まで、サイバーエージェントグループの『ALLの力』でスタートアップの成長を底上げします。

次世代を担う企業のみなさまと、ご一緒できることを心から楽しみにしております。」

■各社の会社概要

・サイバーグリップについて

サイバーグリップはSEMやMeta、TikTokなどの運用型広告を、制作費や初期費用、固定費ゼロで提供する、サイバーエージェントグループ初となる「成果報酬型」に特化した広告代理店です。

運用型広告の主要媒体であるGoogle、Yahoo! JAPAN（LINEヤフー）をはじめ国内トップの運用実績に加え、AIで広告効果を最大化する「極シリーズ」により、AIを活用した大量かつ高速のクリエイティブ制作を実現。さらなる広告効果の向上を目指します。

社名 ：株式会社サイバーグリップ(https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=32656)

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

設立 ：2026年11月4日

代表者 ：代表取締役社長 松橋 知広

事業内容：成果報酬型広告事業

・Cygames Capitalについて

Cygames Capitalは、「社会を豊かにするスタートアップを支援し、より良い世界を作る」というミッションのもと、事業へのシナジー効果に拘らず、将来的に世界中の人々の暮らしを豊かにするプロダクトやサービスが生まれるための一助となるよう、スタートアップの成長支援を行っています。

社名 ：株式会社Cygames Capital(https://cygamescapital.co.jp/)

所在地 ：東京都渋谷区南平台町16番17号

代表者 ：代表取締役 近石 愛作

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

■サイバーエージェント・キャピタルについて

サイバーエージェント・キャピタル（CAC）は、「Change the world, from Asia. アジア発、世界へ」をミッションに、スタートアップのエコシステムを支援するベンチャーキャピタルです。2006年に設立、現在は日本（東京渋谷）、ベトナム（ホーチミン）、インドネシア（ジャカルタ）、タイ（バンコク）、アメリカ（サンフランシスコ）の5カ国で投資活動を展開し、グローバル展開を目指すスタートアップを支援しています。

サイバーエージェントグループにおける数々の事業創出で培った知見や拡大経験をもとに、シード・アーリー期のスタートアップへの投資活動と成長支援を行っています。

CAC公式HP https://cyberagentcapital.com/

■会社概要

社名 株式会社サイバーエージェント・キャピタル（CAC）

所在地 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40-1 Abema Towers

設立 2006年4月3日

代表者名 代表取締役社長 近藤 裕文

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

会社HP https://www.cyberagentcapital.com/