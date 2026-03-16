オクトーバーグループより、【STARAZO PRODUCTION】0期生として個人VTuber【彼女なぉた】の所属のお知らせ

株式会社オクトーバー

彼女なぉた_加入告知画像

株式会社オクトーバー（本社：渋谷区千駄ヶ谷、以下「オクトーバー」又は「当社」）は、弊社所属VTuber「三星ナナミ」がプロデュースするVTuberグループ【STARAZO PRODUCTION（読み:スタラゾ プロダクション）】に個人VTuber、【彼女なぉた】が0期生として所属することが決定し、所属初配信を2026年4月4日に決定したことをお知らせ致します。

・初配信スケジュール

初配信サムネイル

2026年（令和8年）4月4日21時より所属後初の配信を行う予定となっております。

下記URL及び埋め込み動画より配信待機所をご確認ください。

2026/4/4 21:00~（JST）

【初配信】"スタラゾ"に所属！戻ってきた(？)期待の０期生メンヘラちゃんです(ハート)【彼女なぉた】

https://www.youtube.com/live/84IHtEfmwnc?si=xbXDyLcSGaAwM3hS(https://www.youtube.com/live/84IHtEfmwnc?si=xbXDyLcSGaAwM3hS)

・タレント情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=live ]タレント情報_彼女なぉた彼女なぉた -Naota Kanome-

躁！躁！躁！鬱！躁！

毒親生まれ夜職育ち死にたいやつは大体友達

圧倒的ガチメンヘラ爆誕！

社会に揉まれた人生経験豊富ゆえのトークや雑談が得意

ゲームや歌やASMR等多方面も好む様子

「こんな私でも愛してね(ハート)」

キャラクターデザイン：善尚ちゃん 様 https://x.com/yosho_chan

YouTube：https://www.youtube.com/@kanomenaota

X：https://x.com/kanomenaota

・グループ公式アカウント情報

STARAZO PRODUCTION_公式ロゴ

公式Xアカウント

https://x.com/starazo_pro

公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/channel/UCd5_786SC8cTCOPo8_YTh0g

・STARAZO PRODUCTIONへの応募はこちら

新人タレント募集中

当社では現在スタラゾを含む全社でキャスト募集中です。

当社では「PinkPunkPro」「バーチャルメイド喫茶ますかれーど」「STARAZO」を始めとし、多くのバーチャルタレントプロダクションを運営しております。

経験者・非経験者問わず幅広く募集を致します。

新しいことに挑戦してみたい方、より自身の活動を広く伸ばしたい方など、皆様のご応募をお待ちしております。

応募フォームはこちら

https://forms.gle/hbiEFeMQrpjvsN4LA

・株式会社オクトーバーについて

オクトーバーグループ

「快楽を、進化させろ。」

SNS総フォロワー200万人達成。在籍タレント30名以上。

当社は2019年より複数のVTuber事務所を運営しVTuber事業を行っています。

担当スタッフ制による充実のサポート体制。

配信・企画周りだけでなく、グッズ・イラスト等の制作等も確かな知識と経験を持った熟練のスタッフがあなたの活動をしっかりサポートします。

また、都内に複数の配信スタジオを所有。自宅での配信だけでなく、スタジオで専門のスタッフが付いた配信を2D,3D,実写問わず実施できます。

オクトーバーグループは、あなたの特色を活かした、あなたに合った活動をサポートします。

・関連情報

PinkPunkPro ホームページ

https://pink-punk-pro.com/

PinkPunkPro 公式Xアカウント

https://x.com/pinkpunkpro

バーチャルメイド喫茶ますかれーど ホームページ

https://cafe-masquerade.com/

バーチャルメイド喫茶ますかれーど 公式Xアカウント

https://x.com/masquerade_ch