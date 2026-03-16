【速報】衆院選から約1カ月、高市内閣の支持率に変化は？緊迫のイラン情勢への対応と「優先すべき経済対策」を問う　2026年3月電話×ネット意識調査

イチニ株式会社

選挙ドットコムはJX通信社と共同で、3月14日（土）、15日（日）に日本国内の18歳以上の方を対象としたハイブリッド調査（電話調査とインターネット調査を同じ設問で同時に行う方式）による全国意識調査を実施しました。

【調査概要】調査は令和8年3月14日（土）・15日（日）の2日間に実施。日本国内の18歳以上の方を調査対象とし、有効回答数は電話調査で1004件、インターネット調査で1360件を取得（いずれもJX通信社との共同実施）。各数値は小数第2位以下を四捨五入しています。

2026年3月14日、15日調査の政党支持率

「あなたは普段、どの政党を支持していますか？」と聞いた結果が上の図です。

2026年3月調査の次期参院選比例投票先について

「あなたは、次に行われる参議院議員選挙の比例代表で、どの政党に投票しようと思いますか？」と聞いた結果が上の図です。

2026年3月14日、15日の内閣支持率

「あなたは、高市内閣を支持しますか」と聞いた結果が上の図です。

衆院選後の政権運営の評価

「衆院選で、高市首相率いる自民党が大勝してから約1ヶ月が経過しました。あなたは、高市内閣の衆院選後およそ1か月間の政権運営を、全体としてどう評価しますか？」と聞いた結果が上の図です。

イラン情勢への対応

「アメリカは、イスラエルと連携してイランを攻撃しました。あなたはイラン情勢に対して、日本が今後どのような立場をとるべきだと思いますか？」と聞いた結果が上の図です。

イラン情勢と経済対策

「イラン情勢を受けて、日本政府が最も優先して取るべき経済対策は何だと思いますか？」と聞いた結果が上の図です。

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

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