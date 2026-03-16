新品上市｜ORICO iFolder Go 外付けSSD 1TB 折後価格18,993円
ORICOの新しいポータブルストレージ 「iFolder Go 外付けSSD（WR5PLUS）」 が登場しました。
コンパクトなボディに1TBの大容量ストレージを搭載し、スマートフォンやPCのデータ保存・バックアップをより便利に行えるポータブルSSDです。
現在、Amazonでは**30%OFFクーポン（コード：WR5PLUS11）**が利用可能。
通常価格：26,990円 → セール価格：18,993円
セール期間は 2026年3月24日 23:59（JST）まで です。
商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5F7Y6T5
主な特徴
１. Type-C接続・最大5Gbps高速転送
USB Type-Cインターフェースにより最大5Gbpsの高速データ転送を実現。
写真や動画などの大容量ファイルもスムーズに保存・転送できます。
２. 1TB大容量ポータブルストレージ
コンパクトなサイズながら1TBの大容量を搭載。
スマートフォンやPCのデータバックアップにも最適です。
３. iPhone・PC・タブレットに対応
iPhone 17 / 16 Pro Maxをはじめ、WindowsやMacのPC、タブレットなど幅広いデバイスに対応。
外出先でも手軽にデータ管理が可能です。
４. ファイルフォルダ風のユニークなデザイン
書類フォルダをモチーフにしたデザインを採用。
アルミ合金ボディで耐久性と高級感を両立しています。
５. コンパクトで持ち運びやすい設計
軽量でポータブルなサイズ感のため、出張や外出時のデータ保存にも便利です。
こんな方におすすめ
iPhoneやスマートフォンのストレージ容量を拡張したい方
写真や動画を高速でバックアップしたい方
コンパクトな外付けSSDを探している方
PCやタブレットとデータ共有したい方
期間限定セールは 2026年3月24日 23:59（JST）まで。
新登場のORICOポータブルSSDをぜひチェックしてみてください。
▶ 商品ページはこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5F7Y6T5