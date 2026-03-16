新品上市｜ORICO iFolder Go 外付けSSD 1TB 折後価格18,993円

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ORICOの新しいポータブルストレージ 「iFolder Go 外付けSSD（WR5PLUS）」 が登場しました。

コンパクトなボディに1TBの大容量ストレージを搭載し、スマートフォンやPCのデータ保存・バックアップをより便利に行えるポータブルSSDです。

現在、Amazonでは**30%OFFクーポン（コード：WR5PLUS11）**が利用可能。

通常価格：26,990円 → セール価格：18,993円

セール期間は 2026年3月24日 23:59（JST）まで です。

商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5F7Y6T5

主な特徴

１. Type-C接続・最大5Gbps高速転送

USB Type-Cインターフェースにより最大5Gbpsの高速データ転送を実現。

写真や動画などの大容量ファイルもスムーズに保存・転送できます。

２. 1TB大容量ポータブルストレージ

コンパクトなサイズながら1TBの大容量を搭載。

スマートフォンやPCのデータバックアップにも最適です。

３. iPhone・PC・タブレットに対応

iPhone 17 / 16 Pro Maxをはじめ、WindowsやMacのPC、タブレットなど幅広いデバイスに対応。

外出先でも手軽にデータ管理が可能です。

４. ファイルフォルダ風のユニークなデザイン

書類フォルダをモチーフにしたデザインを採用。

アルミ合金ボディで耐久性と高級感を両立しています。

５. コンパクトで持ち運びやすい設計

軽量でポータブルなサイズ感のため、出張や外出時のデータ保存にも便利です。

こんな方におすすめ

iPhoneやスマートフォンのストレージ容量を拡張したい方

写真や動画を高速でバックアップしたい方

コンパクトな外付けSSDを探している方

PCやタブレットとデータ共有したい方

期間限定セールは 2026年3月24日 23:59（JST）まで。

新登場のORICOポータブルSSDをぜひチェックしてみてください。

▶ 商品ページはこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5F7Y6T5