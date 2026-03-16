東京音楽大学、多摩美術大学、東京電機大学理工学部の3大学共同プロジェクトによる音と光のイベント開催

この度、昨年に続き東京音楽大学（東京都目黒区 学長 野平一郎）、多摩美術大学、東京電機大学理工学部の3大学の学生が連携して作品制作を行い、「人と街と芸術を繋ぐ」音と光のイベントを、東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパスにて3月21日(土)～3月22日(日)の2日間にわたり開催する運びとなりました。3月22日(日)はオープンキャンパスと同時開催になります。





作品制作にあたり、東京音楽大学の学生は音楽やサウンド、多摩美術大学の学生は絵画や映像、オブジェの制作、東京電機大学の学生はセンサーなどのシステムデザインを主に担当します。それぞれの領域を越えて対面やオンラインでミーティングを行い、コンセプトの立案や作品の制作を進めています。

今回の試みに対し、本学学長よりメッセージが寄せられました。

東京音楽大学 野平一郎学長メッセージ

アートを街へ--中目黒と代官山を結ぶ「音楽のみち」が、新たな芸術の舞台に変わる2日間

東京音楽大学は現在、日本芸術文化振興会の助成を受け、次世代を牽引する作曲・サウンドクリエイター育成のための「ミュージック・イノベーション課程（仮称）」の設置準備を進めております。本イベントは、その先駆けとして実施されるパイロット講座です。 東京音楽大学、多摩美術大学、東京電機大学理工学部の3大学が、専門領域を越えて集うこのプロジェクトは、将来の更なる連携を見据えた大きな一歩となります。

分野の異なる学生たちが大学の垣根を越えて対話を重ね、瑞々しい感性が交差し、響き合う瞬間に立ち会っていただければ幸いです。

イベント日程

イベント名：3T Project『KAKERU - transient texture technology』

日程：2026年3月21日(土)~3月22日(日)

時間：3月21日(土) 15：00～19：00

3月22日(日) 10：00～19：00

場所：東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス「音楽のみち」「みどりの鎌倉街道」

主催：３Tプロジェクト*

クリエイター：東京音楽大学、多摩美術大学、東京電機大学理工学部 の学生約20名

参加方法： 無料 ご自由に会場にお越しください

*３Tプロジェクトとは… 多摩美術大学、東京音楽大学、東京電機大学理工学部の3大学の学生が連携し、 分野を越えた作品を制作・発信する「人と街と芸術を繋ぐ」プロジェクトです。



場所：東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス「音楽のみち」

場所：東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス「 みどりの鎌倉街道」

作品(予定)

今年は12個の作品を展示予定です。また「音楽のみち」だけではなく代官山から続く「みどりの鎌倉街道」にも作品を展示します。人の動きに反応しながら移り変わる大きなオブジェや３Tプロジェクトのスタッフと交流することで生まれる作品など、中目黒・代官山キャンパスを十分に生かした作品を制作しています。３大学の学生達が創り出す様々な作品をどうぞお楽しみください。



チラシ表

チラシ裏