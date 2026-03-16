歌手で俳優の加藤和樹が歌唱している楽曲『アウトキャスト』が、配信シングルとしてリリースされることが決定した。 本作は、学生団体・東京大学UNiTeが運営するWebプラットフォーム「ボイス・オブ・ユース JAPAN」7周年のアニバーサリー・ソングとして制作され、これまでYouTubeでのみ公開されていた楽曲。 2024年12月10日の「人権デー」に合わせてミュージックビデオが公開されていたが、このたび配信シングルとしてリリースされることになった。 『アウトキャスト』とは、社会の中で締め出されたり、周辺化されたりした人々を指す言葉。本楽曲は、30年以上前に書かれた少年の思いを原点に、「違い」をテーマとして制作された。時代が変わってもなお、生きづらさを抱える人々に寄り添うメッセージが込められている。ボイス・オブ・ユース JAPAN（VoYJ）は、2018年に東京大学の学生たちが国連機関などとのパートナーシップのもと立ち上げた、若者による若者のためのWebプラットフォームで、その活動の一つである「VoYJ Song Project」では、これまでにも安田祥子「丘」、マシュー・モリソン「Find the Friend in Me」、Mr. Bigのエリック・マーティンが歌唱した「I’ll be there just for you」などの楽曲が発表されている。『アウトキャスト』は"違い"をテーマにしたメッセージソングとして、多くの人の心に届く1曲となりそうだ。

■リリース情報

デジタルシングル『アウトキャスト』2026年3月18日（水）主要音楽配信サービスにて配信開始🔗https://kato-kazuki.lnk.to/outcast※3月18日(水) 0:00より有効▼Pre-add / Pre-save🔗https://kato-kazuki.lnk.to/outcast_paps

■ライブ情報

○ファンの皆様と20周年のスタートTHE VOICEFUL WORLD Vol.7 ~20th Anniversary Kick Off Special~4月29日（水・祝） 恵比寿ガーデンホール※ファンクラブ会員ご本人以外は入場できません。○Kazuki Kato 20th Anniversary Orchestra Concert 20267月26日(日)東京オペラシティコンサートホール16:00 開演（ 15:15 開場）【出演】加藤和樹【スペシャルゲスト】真彩希帆【指揮】井村誠貴【演奏】KKスーパーチェンバーオーケストラ【予定作品曲】「ロミオ＆ジュリエット」「フランケンシュタイン」「ファントム」など【チケット情報】 S 席 12,000 円 A 席 10,000 円 U-22 席 3,000 円※全席指定・税込※未就学児入場不可【プレイガイド先行予約】 2026 年 3 月 28 日( 土 ) ～【一般発売日】 2026 年 4 月 25 日( 土 ) 10:00～▼ 東京オペラシティ チケットセンター03-5353-9999 (10:00～18:00 (月)定休）▼ チケットぴあhttps://t.pia.jp [ P コード：321-082]店舗販売：セブンｰイレブン▼ e+（イープラス）https://eplus.jp店舗販売：ファミリーマート▼ ローチケhttps://l-tike.com [ L コード：74414]店舗販売：ローソン、ミニストップ▼ サモンプロモーション06-6225-2237 (平日 10:00～18:00)https://www.samonpromotion.com○念願の47都道府県 20周年1人御礼行脚のTalk＆Live Kazuki Kato ROAD TOUR 2026 ～Thank you for coming! 4～ 6月06日(土)【千葉】柏 PALOOZA6月07日(日)【茨城】水戸 club SONIC mito6月10日(水)【埼玉】さいたま新都心 HEAVEN'S ROCK VJ-36月12日(金)【大阪】梅田 Banana Hall6月13日(土)【兵庫】神戸 Harbor Studio6月14日(日)【京都】京都 MUSE6月18日(木)【青森】青森 Quarter6月20日(土)【北海道】札幌 SPiCE6月21日(日)【東京】大手町三井ホール6月23日(火)【秋田】秋田 club SWINDLE6月24日(水)【岩手】盛岡 CLUB CHANGE WAVE6月26日(金)【山形】山形 ミュージック昭和セッション6月27日(土)【宮城】仙台 誰も知らない劇場6月28日(日)【福島】郡山 HIPSHOT JAPAN7月01日(水)【徳島】徳島 club GRINDHOUSE7月02日(木)【高知】高知 X-pt.7月04日(土)【愛媛】松山 キティホール7月05日(日)【香川】高松 DIME7月08日(水)【長野】長野 CLUB JUNK BOX7月10日(金)【富山】富山 MAIRO7月11日(土)【石川】金沢 GOLD CREEK7月12日(日)【福井】福井 CHOP7月15日(水)【島根】松江 AZTiC canova7月16日(木)【鳥取】米子 AZTiC laughs7月18日(土)【岡山】岡山 CRAZYMAMA KINGDOM7月19日(日)【広島】広島 Live space Reed7月20日(月)【山口】周南 LIVE rise SHUNAN7月29日(水)【山梨】甲府 CONVICTION7月31日(金)【新潟】新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE8月01日(土)【群馬】高崎 Club JAMMER8月02日(日)【栃木】宇都宮 HEAVEN'S ROCK VJ-28月05日(水)【神奈川】新横浜 NEW SIDE BEACH8月08日(土)【滋賀】滋賀 U-STONE8月09日(日)【和歌山】和歌山 GATE8月11日(火)【奈良】奈良 EVANS CASTLE HALL8月12日(水)【三重】四日市 CLUB ROOTS8月14日(金)【岐阜】岐阜 CLUB ROOTS8月15日(土)【愛知】名古屋 JAMMIN'8月16日(日)【静岡】浜松 窓枠8月19日(水)【熊本】熊本 B.9 V28月20日(木)【鹿児島】鹿児島 SR HALL8月22日(土)【宮崎】宮崎 LAZARUS8月23日(日)【大分】大分 DRUM Be-08月25日(火)【佐賀】佐賀 GEILS8月26日(水)【長崎】長崎 DRUM Be-78月28日(金)【福岡】福岡 DRUM Be-18月29日(土)【沖縄】沖縄 Output＜チケット代＞ 6,600円※未就学児童のご入場は出来ません（小学生以上チケット必要）※終演後、FC会員様希望者は2ショット撮影あり一般発売（PG）2026年4月26日（日）10:00～チケットぴあ http://t.pia.jp○LIVEの定番”加藤和樹 ＆ THE Drasticsと贈る”GIG”Tourも開催「Kazuki Kato Live "GIG" Tour 2026」＜日程・会場＞2026年09月21日（祝月）【北海道】札幌 PENNY LANE 242026年09月23日（祝水）【宮城】仙台 Rensa2026年09月26日（土）【広島】広島 CLUB QUATTRO2026年09月27日（日）【香川】高松 festhalle2026年10月01日（木）【愛知】名古屋 DIAMOND HALL2026年10月03日（土）【福岡】福岡 DRUM LOGOS2026年10月05日（月）【東京】渋谷 O-EAST2026年10月08日（木）【神奈川】川崎 CLUB CITTA2026年10月09日（金）【大阪】大阪 GORILLA HALL2026年10月11日（日）【新潟】新潟 LOTS○「Kazuki Kato 20th Anniversary Special Live “GIG” 2026-Smash!!-」 10月16日（金）【東京】LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）※詳細は後日発表いたします

■ミュージカル・舞台スケジュール

○舞台「BACKBEAT」 出演：戸塚祥太(A.B.C-Z) 加藤和樹、辰巳雄大(ふぉ～ゆ～)、 JUON(THE& ex FUZZY CONTROL) 上口耕平、愛加あゆ、林翔太、鍛治直人、東山光明、田川景一、安楽信顕、尾藤イサオ期間：2026年4月、5月【プレビュー公演】水戸市民会館 グロービスホール【愛知公演】穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 主ホール【大阪公演】ＳｋｙシアターＭＢＳ【東京公演】EX THEATER ROPPONGI【兵庫公演】兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール▼公式HP

https://www.backbeat-stage.jp/

■INFOMATION

○X：https://x.com/kazuki_kato1007○オフィシャルサイト：https://www.katokazuki.com/○テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/artist/kato-kazuki/

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=@kazuki_kato_officialInstagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/kazuki_kato_official/?hl=ja/