2026年3月17日（火）に株式会社大吉興業（所在地：群馬県伊勢崎市、代表取締役：石原優也）は新店舗 「炭火焼肉ホルモンしま田 高前バイパス 小八木店」 を群馬県高崎市にオープンいたします。当店は、YouTube登録者55万人を超える人気焼肉チャンネル「ホルモンしま田」でも知られる焼肉店で、群馬・埼玉・東京に店舗展開を進める成長ブランドです。今回オープンする高前バイパス店では、名物の新鮮ホルモンや厚切りタンなど、ホルモンしま田の人気メニューを地域の皆さまに提供してまいります。

ホルモンしま田とは

「炭火焼肉ホルモンしま田」は「本当に美味しいホルモンを、気軽な価格で」 をコンセプトに、群馬県を中心に展開する焼肉ブランドです。創業当初から鮮度にこだわったホルモンと、独自の仕込みによる味付けが多くの支持を集め、現在では・群馬・埼玉・東京に店舗を展開しています。またYouTubeチャンネル「ホルモンしま田」は登録者55万人を突破し、焼肉・ホルモン文化の魅力を発信するメディアとしても多くのファンに支持されています。

看板メニュー

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=-Bb8yitf7eo

店主厳選【しま田盛り（ホルモン9種）】価格：2,980円（税込）その日おすすめのホルモンを9種類盛り合わせた人気メニュー。メニューに載らない希少部位なども含まれることがあり、ホルモン好きに人気の一皿です。

【厚切り 特上タン】価格：1,800円（税込）「しま田と言ったら厚切りタン」と言われるほど人気の看板メニュー。根元の柔らかい部位のみを贅沢に使用し、炭火で焼くことで旨味を最大限に引き出します。

【ガーリックライス】価格：780円（税込）青森県産ニンニクを使用した創業当初からの人気メニュー。焼肉の〆として多くのお客様から支持されています。

【ホルモン刺し3点盛り（ガツ刺し・タン生・ハツ生）】鮮度の高いホルモンを使用した人気メニュー。焼肉だけでなく、お酒との相性も抜群です。

宴会コース

「しま田コース」2時間飲み放題付き 6,000円（税込）ホルモンしま田の人気メニューを楽しめる宴会コース。新鮮ホルモンから赤身肉まで、焼肉を存分に楽しめる内容となっています。※4名様から予約可能

オープンキャンペーン

このチラシを見たお客様限定お会計10％OFF※5,000円以上のお会計※1組1回まで※2026年5月末まで

店舗情報

【店舗名】炭火焼肉ホルモンしま田 高前バイパス 小八木店【オープン】2026年3月17日（火）【住所】群馬県高崎市小八木町902-1【アクセス】井野駅から徒歩10分【営業時間】◯平日 16:00～23:00◯土日 11:30～23:00【定休日】 月曜日【電話】027-386-9994

会社概要

https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E9%AB%98%E5%B4%8E%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%85%AB%E6%9C%A8%E7%94%BA902-1

【会社名】株式会社大吉興業【所在地】群馬県伊勢崎市連取町３３３７－２【事業内容】飲食店運営、建設工事業、WEB事業【代表取締役】石原 優也