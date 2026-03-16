URBAN RESEARCH KYOTOにてJIL SANDERの取り扱いを2026SSよりスタート

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCHの旗艦店となるURBAN RESEARCH KYOTOでは2026 SSシーズンよりJIL SANDERの取り扱いを開始いたします。

1968年に設立されたJIL SANDERは、モダンで洗練されたミニマリズムを象徴するブランドとして、世界的に支持されてきました。純粋なデザイン、上質な素材、卓越したクラフツマンシップを軸に、タイムレスで知的なコレクションを展開しています。

今回、URBAN RESEARCH KYOTOではJIL SANDERの世界観を反映した、ミニマルでありながら力強い存在感を放つコレクションから厳選したラインナップを独自のキュレーションを通じて提案いたします。

by URBAN RESEARCH Buyer KOSHII

「URBAN RESEARCH KYOTOの打ちっぱなしのコンクリートが醸し出す無機質な空間で、JIL SANDERの洗練されたアイテムと、私たちが選りすぐったブランドをミックスしたスタイリングを提案したいと考えました。

例えば、スウェットやニットのセットアップなどのリラックスした着こなしに、バッグの『Cannolo』を合わせる。そんな、リラックススタイルの“引き締め役”として取り入れていただきたいです。

今期はレッドやピンクなど華やかなカラーも豊富に揃っています。定番のブラックはもちろんですが、ぜひ今シーズンならではのカラーにも注目してみてください」

JIL SANDER “Cannolo”

シチリアの伝統菓子からインスピレーションを得た、独創的な円筒形のフォルムが特徴の「カンノーロ」。JIL SANDERらしいミニマリズムと遊び心が融合したデザインは、ジュエリーのような存在感を放ちます。

Cannolo Small Black / Red \250,800 (税込)、Silver \294,800 (税込)

JIL SANDER

ジル サンダーとは、モダニティとソフィスティケーションの象徴です。そのデザインへの無条件の献身は、エレガンスと純粋さ、革新的な素材と卓越した品質を兼ね備えるものです。洗練されたカット、コントラストの遊び、完璧に仕上げられるディテールは、深い考察、厳密さ、芸術性によって定義され、クリエイションへの姿勢を形づくります。

「ジル サンダー（JIL SANDER）」は1968年にジル・サンダー氏によって設立され、2025年からシモーネ・ベロッティがクリエイティブ・ディレクションを担い、エレガントな趣、革新的な素材使い、優れた職人技が現代的なデザインと融合する、純粋で独創的なクリエイションを展開している。

【取り扱い開始日】

2026年3月13日(金)

【取り扱い店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO

〒604-8045 京都府京都市中京区円福寺前町285

050-2017-9156

URBAN RESEARCH KYOTO

@ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

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