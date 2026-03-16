ブロッコリーが52年ぶりに「指定野菜」に仲間入り！『デリッシュキッチン』における検索頻度は6年で1.7倍に。

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役：吉田 大成）が運営する日本最大級のレシピ動画メディア『デリッシュキッチン』は、2026年4月よりブロッコリーが「指定野菜」に追加されることを受け、自社アプリ内の検索データを分析。ブロッコリーの検索数が2019年比で約1.7倍に増加していることが明らかになりました。『デリッシュキッチン』管理栄養士による、ブロッコリーのおすすめ調理法やブロッコリーを主役とした簡単レシピを紹介いたします。

52年ぶり15品目。ブロッコリーが「指定野菜」に。

農林水産省により、ブロッコリーは本年、52年ぶりに15番目の「指定野菜」として追加されます。指定野菜とは、消費量が多く国民生活にとって重要性が高いとして国が指定するもので、今後は市場への安定的な供給と、価格の安定が期待されています。

これまでもお弁当の彩りや副菜として絶大な人気を誇ってきたブロッコリーですが、『デリッシュキッチン』では今回の指定野菜入りを機に、その高い栄養価と汎用性を活かした「主役としての食べ方」が広がると予測しています。

ブロッコリーの検索頻度、毎年11月から増加し3月がピーク。2025年は2019年比で1.7倍に。

『デリッシュキッチン』における「ブロッコリー」の検索頻度スコアを分析したところ、例年11月頃から検索数が増加し始め、3月に年間最高値を記録するという季節的な傾向が見て取れます。

また、2019年3月の検索頻度スコアを基準とした場合、2025年3月は約1.7倍にまで増加しており、ブロッコリーへの関心が年々高まっていることがわかります。

「ブロッコリー」と合わせて検索されたワードのランキング（2025年）では、1位「豚肉」、2位「豚バラ」、3位「卵」、4位「鶏肉」と、主菜に使われる食材が上位を占める結果となりました。かつて副菜・彩り食材として認識されていたブロッコリーが、今やメインのおかずとして活用されるようになっていることが、検索行動からも読み取れます。

栄養を逃さない！ブロッコリーのおすすめ調理法

『デリッシュキッチン』副編集長 斎藤香織

ブロッコリーは、『デリッシュキッチン』の調査*でも、お弁当によく入れる食材として第3位にランクインするなど、日常的に親しまれています。

クセが少なく食べやすいうえ、彩りを添えて食卓を華やかにしてくれるのも魅力です。さらに、栄養価が高い点も特長で、たんぱく質やビタミンB群、鉄分など、体づくりに役立つ不足しがちな栄養素を含んでいます。

また、ブロッコリーに含まれるカリウムやビタミンCは水溶性のため、栄養素の流出を防ぐには、電子レンジ加熱や蒸す調理法がおすすめです。

*お弁当作り実態調査（https://biz.delishkitchen.tv/blog/obento_trend_2025）

管理栄養士監修！ブロッコリーが主役のレシピ

指定野菜となりより身近になるブロッコリーを「丸ごと1個」使い切る、満足感抜群のレシピをご紹介します。

インパクト抜群！

かぶせるだけブロッコリー餃子(https://delishkitchen.tv/recipes/592765269202437249)

ブロッコリーの房に肉だねをつけて餃子の皮をかぶせてフライパンで焼き上げます！しっかり味をつけた肉だねのため、何もつけなくてもおいしくお召し上がりいただけます！ブロッコリーはしっかり焼き色をつけるのがおすすめです！

ごはんに合う！

麻婆ブロッコリー(https://delishkitchen.tv/recipes/592765298227020929)

ブロッコリーを丸ごと1個使って定番おかずをアレンジ！ブロッコリーは色鮮やかで食感よく仕上げるために先にしっかり火を通してあとでさっと合わせます。

その他のブロッコリーレシピはこちら :https://delishkitchen.tv/search?q=%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%BC

『デリッシュキッチン』について

レシピサービス アプリユーザー評価 国内No.1（※）で、4,400万人以上に利用されているレシピ動画メディア。

レシピは「誰でも簡単においしく作れる」をコンセプトにすべて管理栄養士などの食のプロによって考案され、その総数は56,000件以上。さらに、近くのお店の特売情報の配信・クーポン配布などの毎日のお買い物がお得・便利になる機能や、作りたいレシピに必要な食材をワンタップでネットスーパーに注文できるシステム、デザイン性と機能性に優れたオリジナルキッチンツール、管理栄養士監修の栄養バランスが取れた食事をご自宅までお届けする冷凍宅配弁当Mealsなど、食卓を豊かにするサービスを提供しています。

（※）Sensor Tower調べ。App Store および Google Play「フード＆ドリンク」カテゴリーにおける累計ダウンロード数100万以上のレシピアプリの平均評価値〔リリース日～2025/4/30〕

『デリッシュキッチン』へのアクセス方法

Webサイト：https://delishkitchen.tv/

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会社概要

会社名：株式会社エブリー

代表者：吉田 大成

設立：2015年9月1日

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容：動画メディア事業等

コーポレートサイトURL：https://corp.every.tv/

採用オウンドメディア「every.thing」：https://everything.every.tv/