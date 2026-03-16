フリーン・サローチャ、ジェフ・サタ―、リリー・アレンなど数々のセレブリティーが来場｜ヴァレンティノ 2026-27年秋冬コレクション

ヴァレンティノ ジャパン 株式会社

メゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）がイタリア現地時間2026年3月12日（木）、パラッツォ バルベリーニ（バルベリーニ宮殿）にて発表した2026-27年秋冬コレクション 'インテルフェレンツェ(INTERFERENZE) 'のファッションショーに、メゾンのアンバサダーを務めるフリーン・サローチャ、ジェフ・サター、クレイロ、コールマン・ドミンゴのほか、タイラ、グウィネス・パルトロウ、リリー・アレン、コ・ヒョンジョン、ヤン・ズー等、数々のセレブリティーが来場しました。

フリーン・サローチャ（Freen Sarocha）CREDITS: Gettyジェフ・サター（Jeff Satur）CREDITS: Gettyクレイロ（Clairo）CREDITS: Gettyコールマン・ドミンゴ（Colman Domingo）CREDITS: Gettyグウィネス・パルトロウ（Gwyneth Paltrow）CREDITS: Gettyリリー・アレン（Lily Allen）CREDITS: Gettyタイラ（Tyla）CREDITS: Gettyコ・ヒョンジョン（Ko Hyun-jung）CREDITS: Gettyアイリス・ロウ（Iris Law）CREDITS: Gettyヤン・ズー（Yang Zi）CREDITS: Getty

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