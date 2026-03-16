第一生命ホールディングス株式会社

第一生命保険株式会社

第一生命保険株式会社（代表取締役社長：隅野俊亮、以下「当社」）は、日本国が発行するクライメート・トランジション利付国債（第４回、2026年３月発行、以下「本債券」）に投資を実施しましたので、お知らせします。本債券は、日本政府が掲げるカーボンニュートラルに向けた目標と、産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくことを目的に発行された債券です。

日本政府は2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しており、カーボンニュートラルに向けた目標の達成と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくためには、10年間で150兆円を超える官民投資が必要であるとされていることから、国として長期・複数年にわたり投資促進策を講ずるために20兆円規模の「脱炭素成長型経済構造移行債（ＧＸ経済移行債）」を発行することを決定しました。

本債券は、この枠組みに沿って発行された債券であり、調達された資金はＧＸ推進戦略に基づき「クライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク[1]」で特定した適格クライテリアに該当する事業に充てられます。具体的には、2050年カーボンニュートラルに向けて、エネルギー・製造プロセスの転換を図り、排出量削減および産業競争力強化につなげることを目的とする“エネルギー・製造プロセス転換支援事業”や、ＧＸ分野の国内製造サプライチェーンを世界に先駆けて構築することを目的とする“ＧＸサプライチェーン構築支援事業”等に充当される予定です。

当社は本債券への投資を通じ、日本におけるカーボンニュートラルの実現および産業競争力の強化に向けた取組みを資金面からサポートすることで、日本社会における脱炭素成長型経済構造への移行の後押しとなることを期待しています。

【本債券の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160816/table/69_1_77b7ac139a301bbbf77ff46faa357b8c.jpg?v=202603160651 ]

[1] 本債券の発行に向けて「クライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク」が策定されている。

https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/JapanClimateTransitionBonds/climate_transition_bond_framework_jpn_revised_version.pdf

本フレームワークは株式会社日本格付研究所とDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社よりセカンド・パーティー・オピニオンを取得。

https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/JapanClimateTransitionBonds/jcr_climate_transition_bond_framework_spo_jpn_revised_version_add.pdf

https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/JapanClimateTransitionBonds/dnv_climate_transition_bond_framework_spo_jpn_revised_version.pdf

第一生命保険株式会社

所在地 ：東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト

設立 ：1902年9月15日

代表者 ：隅野 俊亮

URL ：https://www.dai-ichi-life.co.jp/

Brand Message：一生涯のパートナー「お客さま第一主義」