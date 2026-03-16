パナソニックグループ

パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行）は、「頑丈」「軽量」「長時間」に加えて、AI処理性能が大幅に向上したレッツノート「SC7（12.4型）」「FC7（14.0型）」を2026年4月より発売します。「SC7」「FC7」は、インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載した、レッツノート初のCopilot+ PCです。

発売日は、個人店頭向けを2026年4月17日（金）、パナソニックのショッピングサイト「Panasonic Store Plus（パナソニックストアプラス）」で2026年4月18日（土）を予定しています。また、個人店頭向けには、12.4型高性能2in1モバイル「QR」も同時に発売します。

＜特長＞

1. 追及した「頑丈」で働き方が多様化する中でも安心して持ち運べる

2.「軽量」だから働き方に合わせて画面サイズを選べる

3. 飛躍的に向上した「長時間」駆動に加え、「しながら30分充電(TM)」で作業をしながら隙間時間での高速充電を可能に

4. インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載

5. パナソニックストアプラスでは、レッツノート30周年を記念した特別仕様SSD 4 TBのカスタマイズが登場

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6657_1_6af8638ed4b14cd11077c7fe624798e6.jpg?v=202603170151 ]

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全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]ビジネスもレッツノートも、AIで次の時代へ

個人店頭・パナソニックストアプラス向けレッツノート「SC7」「FC7」が登場（2026年3月16日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260316-3

＜関連情報＞

・レッツノート SC7 製品ページ

https://panasonic.jp/cns/pc/products/sc7a/

・レッツノート FC7 製品ページ

https://panasonic.jp/cns/pc/products/fc7a/

・レッツノート QR4 製品ページ

https://panasonic.jp/cns/pc/products/qr4l/

・Panasonic Store Plus SC7

https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/pc/sc/

・Panasonic Store Plus FC7

https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/pc/fc/

・「AI PC」SC7／FC7 発売記念クイズキャンペーン

https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/pc/campaign/quiz_202603/

・その他キャンペーン

https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/pc/campaign/

・パナソニック コネクト株式会社

https://connect.panasonic.com/jp-ja/

・パナソニック コネクト Newsroom

https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom

・パナソニック コネクト DEI（Diversity, Equity & Inclusion）

https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei