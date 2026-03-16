株式会社ロックスライフ、YouTubeチャンネル「世界のタケ」の制作・運営を全面支援

株式会社ロックスライフ



株式会社ロックスライフ（東京都港区、代表取締役：古谷隆一）は、YouTubeチャンネル「世界のタケ」のコンテンツ制作およびチャンネル運営を全面的に支援することをお知らせいたします。

本取り組みにおいて、株式会社ロックスライフはYouTubeチャンネルの企画立案、ディレクション、撮影、編集、運営管理までを一貫して担当し、チャンネル全体のコンテンツプロデュースを行います。

「世界のタケ」は、社会・ビジネス・国際情勢などをテーマに独自の視点から情報発信を行うYouTubeチャンネルです。世界のニュースや日本社会の課題、経済やビジネスの動向などを分かりやすく解説し、多くの視聴者に向けて情報を発信しています。



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世界のタケ-脱・日本資産計画

https://youtube.com/channel/UC_LDmLmc1o4Tv0_WXA0Eu9A?si=2EHTrqqx-hUmg9GT(https://youtube.com/channel/UC_LDmLmc1o4Tv0_WXA0Eu9A?si=2EHTrqqx-hUmg9GT)



〈武田章 プロフィール〉

不動産・投資関連の営業に20年以上携わり、国内外の不動産投資や金融資産に関する幅広い知識を活かして、これまで数多くの案件に対応。現在は月300件規模の案件を手がけています。

現在は、少ない投資額からでも不動産投資に取り組めるサービスを提供するとともに、不動産投資の魅力や知識を広く発信し、より多くの方が成功する投資家として活躍できる環境づくりに取り組んでいます。

「世界のタケ」では公式LINEおよび公式X（旧Twitter）でも情報発信を行っています。YouTubeでは公開していない情報や最新のお知らせを配信していますので、ぜひフォロー・登録ください。

【X】https://x.com/sekaino_take8(https://x.com/sekaino_take8)

【LINE】https://take-world.jp/(https://take-world.jp/)



株式会社ロックスライフは、動画制作のノウハウとメディアプロデュース力を活かし、チャンネルのさらなる成長と情報発信の強化を支援してまいります。

今後は、YouTubeコンテンツの質の向上と発信力の強化を図るとともに、デジタルメディアを活用した新たなコンテンツ展開にも取り組んでまいります。

また、YouTubeチャンネルの制作・運営支援やコンテンツプロデュースに関するご相談についても随時受け付けており、企業やクリエイターの情報発信を総合的にサポートしてまいります。





【会社概要】

社名：株式会社ロックスライフ

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表取締役：古谷隆一

事業内容：企業の売上成長を目的とした総合マーケティング支援を提供しています。

市場分析をもとにしたマーケティング課題の抽出から、具体的な施策の立案・実行までを一貫してサポートしています。

主なサービスとして、Web広告の運用代行、YouTubeチャンネルの企画・運営プロデュース、アフィリエイト発信、タクシー広告などの交通広告の手配、ならびに大手企業のメーリングリストを活用した情報配信など、多様な媒体を活用したプロモーション支援を行っています。

オンラインとオフラインを組み合わせた戦略的なマーケティング施策により、企業の認知拡大と売上向上を支援しています。

設立：2015年6月

HP：https://rocks-life.jp/(https://rocks-life.jp/)

問い合わせ先：contact@rocks-life.jp

担当：前田・葛西