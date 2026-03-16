イタリア発のバッグブランド「SALCE」2026年3月より日本公式オンラインストアを開始

株式会社FLAPPERS

2017年にイタリアで創業したSALCE（サルーチェ）。立体的なフォルムと、イタリアのクラフツマンシップが息づくディテールが注目を集めるバッグブランドです。2025年に日本に上陸し、セレクトショップを中心に展開してまいりましたが、より身近にオンライン上でお買い物を楽しんでいただける場として、この度、日本公式オンラインストアをオープンいたしました。

第一弾として、2026年春夏コレクションから厳選した4型をラインナップ。

今後順次、展開を拡充し、SALCEの魅力をお届けしてまいります。

BIANCA（ビアンカ）

カラー：BLACK｜サイズ：W31×H11×D9cm｜重量：686g｜価格：86,900円（税込）カラー：NUDE｜サイズ：W31×H11×D9cm｜重量：686g｜価格：86,900円（税込）

SALCE (サルーチェ)のシグネチャーバッグ、＜BIANCA(ビアンカ)＞。

フルグレインカーフレザーを贅沢に使用し、ハンドバッグやショルダーバッグとして楽しめる2WAY仕様。横長のバゲットシルエットが印象的なミニマルな佇まいは、著名な家具ブランドから着想を得てデザインしており、プロダクトの美学を、女性が身にまとう装いへと昇華させました。

ジップ開閉で安心感があり、内側にはカードポケットを備えています。無駄を削ぎ落としながら、実用性にも配慮。持つだけで装いを引き締める、ブランドを象徴するバッグです。

ARISA（アリサ）カラー：BLACK｜サイズ：W34×H17×D12cm｜重量：752g｜価格：79,200円（税込）

＜ARISA(アリサ)＞は、ショルダーバッグとしてもクロスボディバッグとしてもバランスよく持てるデザインが人気のBAG。表面加工を抑えたフルグレインカーフレザーに、繊細なシボ感を持つエンボス加工を施した構築的なボディが、コンパクトなサイズ感の中に凛とした存在感を与えます。内側はコットンライニング仕様で、片側にダブルポケット、反対側にファスナーポケットを配置。バランスの取れたサイズ感で収納力も備えた、デイリーに活躍するバッグです。

DEVA SMALL(デヴァ・スモール)カラー：LIGHT BROWN・BLACK・ROPE｜サイズ：W23×H20×D6.5cm｜重量：320g｜価格：69,300円（税込）

＜DEVA SMALL（デヴァ・スモール）＞は、サドルバッグを思わせるエレガントなフォルムが魅力。表面加工を抑えたフルグレインカーフレザーを使用し、しなやかで上質なナッパ仕上げに。

立体成形したフロントにレザーを重ね、やや構築的なカーフレザーのボディと組み合わせることで、軽やかさと品の良さを備えたフェミニンな佇まいに仕上げました。

内側はコットンライニング仕様でオープンポケット付き。

軽量で扱いやすく、使い込むほどにレザーの風合いが深まります。フロントの立体感と柔らかなボディとのコントラストが、奥行きのある表情を演出します。

GRETE（グレーテ）カラー：BLACK・ROPE｜サイズ：W39×H37.5×D12cm｜重量：500g｜価格：64,900円（税込）

＜GRETE(グレーテ)＞は、イタリアンレザーの美しさを活かしたワントーンのショルダーバッグ。

軽やかさと立体的なボリューム感が特徴で、シンプルでありながらモダンな存在感を放つデザインに仕上げました。裏地をあえて付けないアンライニング仕様にすることで、レザー本来の風合いと軽さを最大限に引き出しました。上質でありながら軽量で、デイリーに持ちやすい仕上がりとなっています。

内側には実用的なレザーポケット付き、日常からフォーマルなシーンまで、幅広く活躍します。

SALCE(サルーチェ)＜日本公式オンラインストア＞概要

■正式名称 :SALCE＜日本公式オンラインストア>

■URL:https://salce.jp/(https://salce.jp/)

■ローンチ日：2026年X月X日

■日本公式Instagram: https://www.instagram.com/salce.jp/(https://www.instagram.com/salce.jp/)

ABOUT

・SALCE(サルーチェ)は2017年にAldo Cafiero(アルド・カフィエロ)が設立した、イタリアの伝統的な職人技と美意識を受け継ぐバッグブランドです。

1980年に創業したカフィエログループは、イタリアの主要産業の一つであるアイウェアアクセサリーの製造を担っています。そのデザイン力と高度な製造技術を受け継ぎ、イタリアの伝統的な職人技と上質な素材を融合したバッグの製造を始めました。ブランド名のSALCE(サルーチェ)は、バッグ作りをスタートした本社所在地の「SALCE通り」から名付けられました。独自の洗練された立体的なフォルムが美しいSALCE(サルーチェ)のバッグは、本国イタリアだけでなくベルギーやスペインなど欧州各国でも愛されています。

・SALCE(サルーチェ)は環境への影響を可能な限り減らすことにも取り組んでいます。REACH規制*に準拠した革を使用し、本社近くのタンナーやメーカーと提携して輸送によるCO2排出量を削減して持続可能なプロダクト作りをしています。

リサイクル可能な包装や食品包装にも使用されるEVA素材を使用し、完全にエコサスティナブルな製品作りを追求しています。

REACH規制*

EUが2007年に施行した、化学物質を包括的に管理、規制し、人と環境を保護することを目的とした規制。