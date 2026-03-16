【aim/aimme東京原宿店】３月限定　キャンペーン開催！

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有限会社三景スタジオ


開催場所


〒１５０－０００１


東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F



開催日程


2026年3月平日開催




営業時間


平日　１１：００ ～ １９：３０ （ 最終受付 １７：００ ）


※毎週水曜日定休日




【ブライダルキャンペーン】


・当日契約でプラン基本金額より１０％OFF


ご遠方のお客様はオンラインカウンセリングでも適用可能


※洋装和装ライトプラン/エンゲージ/アニバーサリープランは対象外


※シンプルプランはSクラス以上対象



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