VRChatにおけるHondaの実証実験ラボワールドの企画・制作をVが担当

株式会社V

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下 V）は、本田技研工業株式会社（本社：東京都港区、取締役代表執行役社長：三部敏宏、以下 Honda）の新プロジェクト「Honda Motanion（ホンダ モタニオン）」を始動することを発表しました。Vは本プロジェクトにおいて、メタバースおよびコミュニティ展開の企画やワールド制作を担当しています。

■ 「Honda Motanion」とは

Honda公式のワールド・ギミック・コミュニティが一体となった、バーチャル空間における新たなモビリティ体験の可能性をお客様と共に創り上げる、共創プロジェクトです。Hondaが目指す「自由な移動の喜び」を、物理的・空間的制約を超えて、誰もが自由に楽しめる世界を目指します。本プロジェクトはベータ版（実証実験）という位置づけで、ワールド来訪者の皆様やコミュニティ参加者の声を聞きながら、今後のコンテンツ開発に活かしてまいります。実証ワールドでは、Hondaの祖業であり、アバターと写真が撮りやすくユーザー様も親しんでいただきやすい「二輪車（バイク）」をテーマにしたワールドを展開いたします。

交流の場として、VRChat上の特設ワールドに加え、公式Discordサーバーおよび公式Xを開設いたします。

公式X： https://x.com/honda_Motanion

公式Discordサーバー『Honda Motanion』： https://discord.gg/7TXtJGXw9u

■ VRChat特設ワールド「Honda Motanion Lab」

ここは未来のHondaの秘密研究所。このラボでは、VRChatの世界でHondaのモビリティの楽しさを再現するための研究開発が日夜行われています。ビジターの皆様は、Hondaの特別調査員に任命され、試作中のバイクに触れ「乗る、カスタム、写真撮影」といった体験をしていただき、本物の開発チームにフィードバックを寄せていただくことが可能です。

最大の特徴は、Honda公式ならではの精巧なバイクデザインと、実車さながらの操作ギミック。エンジンをかけられるのはもちろん、様々な部位が実車さながらに駆動し、まるで本物のバイクが目の前にあるかのような感覚を体験できます。

今後公開予定のアバターギミックを活用すれば、自分のバイクをVRChatの様々なワールドに持ち込んで、現実では行けない場所で楽しんでいただくことが可能です。

VRChatワールドリンク： https://vrchat.com/home/world/wrld_e216fb84-81b3-40f8-9716-7f22f6bb1500/info

株式会社V プロジェクトマネージャー

清水美彩葵よりメッセージ

私が初めて購入したバイクは、Honda社の「ジョルノ」でした。大学生の頃、アルバイトで貯めたお金で手に入れた最初のバイクです。

友人と海を見に行ったり、山を越える挑戦をしたりと、さまざまな場所へ共に出かけました。楽しい時も落ち込んだ時も、当時のまだ未熟だった私に寄り添い、多くの思い出をともにした大切な存在です。その後、ライフステージの変化や引っ越しをきっかけに手放すことになりましたが、当時の私にとって大切な相棒のような存在でした。

時が経ち、まさか仕事として再びバイクに関わる機会をいただけるとは思ってもいませんでした。今回のVRChatのワールドで展示されているバイクを操作した際、エンジンの始動音から停止時の音の再現に至るまでの細かな表現に触れ、かつて相棒と過ごした日々を思い出しました。

バイクが好きな方はもちろん、興味はありながらもなかなか手にする機会がなかった方にも、このワールドに展示されたバイクに触れ、心が動く体験をしていただけるのではないかと考えています。そうした思いを込めて、本プロジェクトの制作に携わりました。

本ワールドを通して、多くのユーザーの皆様にバイクの魅力や楽しさを感じていただければ幸いです。

■ アンケートを実施中

「Honda Motanion Lab」をご体験いただいた方向けにアンケートを実施しています。

ぜひ、皆さまの声を聞かせてください。

いただいたフィードバックは、今後の展示内容やキャンペーンの参考にさせていただきます。

開催場所：ワールド出口付近

■「Honda Motanion Lab」公式Webサイト

URL：https://global.honda/jp/Motanion/

■ 会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：株式会社Vは、VRChat社のパートナー企業として国内外の様々な企業と連携。ビジネス展開やユーザーコミュニティ運営をおこない、長期プロジェクト数国内No.1の実績を有する企業です。ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などから資金調達を実施。メタバース/XR領域において、戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

URL：https://v-inc.jp