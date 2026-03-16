【完売御礼】人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMEL『CAMEL60号 茨城土浦データセンター第Ｖ期　完売』

株式会社グローバルクラウドエステート人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。

【CAMEL60号 茨城土浦データセンター第Ｖ期 概要】

本ファンドは、世界中の投資家から注目されているデータセンター開発に伴う用地取得のための不動産ファンドとして運用を行うものです。

▼注目を集めるAI特化型エッジデータセンター

機械学習や自動運転等に欠かせないAI特化型のGPUサーバーにてデータセンターを開発、運用します。

▼エッジデータセンター

建屋型のハイパースケーラは開発期間が運用まで５年ほどかかりますが対してエッジ型データセンターは運用開始まで12ヶ月で運用開始、収益化が可能となっています。



〈短納期「コンテナ型」データセンター、生成AI需要で脚光〉

１.コンテナ型データセンターの需要が高まっている

２.生成AI向け需要増で短納期や新技術導入の容易さに脚光

３.冷却設備などでの新たな技術を小規模に試むことに有用



〈所在地〉

茨城県土浦市沢辺字田違原1418-41、1418-8、1418-43



〈アクセス〉

バス停藤沢十字路／関東鉄道バスから徒歩約24分



【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。



【CAMELの特徴】

１.少額で手軽に始められる！

CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。 通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。

元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。

２.WEB上で投資ができる！

CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになって います。

場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。



登録はこちら▶▶▶https://fundcamel.com/register/(https://fundcamel.com/register/)

乗り換えキャンペーン第二弾実施中!!

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【募集中商品】

CAMEL62号 高知吉川高圧系統用蓄電池プロジェクト

CAMEL63号 テラガーデン EXPO LIVING / ドバイ不動産

https://fundcamel.com/funds/(https://fundcamel.com/funds/)





【CAMEL 公式Instagram】

会社情報や新商品情報、ドバイ情報・ラスアルハイマ情報などいろんな情報を発信しています。

見て下さる方のお役に立てる情報発信をしていますのでフォロー・いいねお待ちしてます。

https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4(https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4)

【公式キャラクター】

『きゃめるん』

CAMEL10号ファンド募集開始を記念して誕生した公式キャラクターです。

皆様の投資アドバイスや資産形成を応援してまいります。

きゃめるんのSNSはこちら↓

【Instagram】

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【TikTok】

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【きゃめるんと学ぶ不動産クラウドファンディング】

https://www.tiktok.com/@cameln.no.nichijyo?_t=ZS-8v1SFENfG6s&_r=1(https://www.tiktok.com/@cameln.no.nichijyo?_t=ZS-8v1SFENfG6s&_r=1)

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・投資タイプ診断

・非公開セミナー参加権

・成功事例＆ノウハウ共有

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など、詳細は順次公開していますので、お楽しみに！

【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：事業内容不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田