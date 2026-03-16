「大『ダイヤのＡ actII』原画展」3月28日(土)よりイベント限定グッズの通信販売開始！！

株式会社講談社

週刊少年マガジン（講談社）で連載され、コミックスの累計発行部数は4,500万部を超える『ダイヤのA』シリーズ（『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』）。

シリーズ連載20周年を記念し開催している「大『ダイヤのA actII』原画展」の通信販売が3月28日(土)より開始！

■通信販売サイト

アニメイト通販

https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/dai_daiaaceact2_gengaten/cd/4196/

※販売開始時はアクセス集中により、ご注文しづらい状況が発生する可能性がございます。

その際は、時間をあけて再度アクセスしてください。

■ご注文受付期間

2026年3月28日(土) 10：00～4月19日(日) 23：59まで

■お届け予定時期

2026年5月中旬～5月下旬頃より順次発送開始予定

■通販に関するお問い合わせ先

https://support.animate-onlineshop.jp/

※販売条件は販売サイトの規定に準じます。

販売サイトの利用規約をよくお読みいただきご購入ください。

※商品の送料・お届け日の詳細は販売サイトの規定に準じます。

■購入特典について

通販にてお1人様1会計あたり5,000円（税込）以上お買い上げのお客様に

ミニ色紙を全12種よりランダムで1枚プレゼントいたします。

※ランダム仕様のため、絵柄はお選びいただけません。

■商品について

商品一覧はイベント公式HP（https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/）をご確認ください。

※期間中の販売商品については数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

※各商品には購入制限がございます。詳細と注意事項は販売サイトをご確認ください。

イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定。是非フォローして続報をお待ちください！

【イベント公式HP】 https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/(https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/)

【イベント公式X】 https://x.com/dia2_exhibition(https://x.com/dia2_exhibition)

【イベント公式Xハッシュタグ】 #大ダイヤのAact2原画展

▼作品情報

原作：寺嶋裕二

連載：週刊少年マガジン（講談社刊）

講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)

・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中

・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中

・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中

ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)

アニメ公式HP(https://diaace.com/)

アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)

【権利表記】

(C)寺嶋裕二／講談社