【ラクロス国際大会】KPMG SEKAI CROSSE 2026 記者会見・スポーツカンファレンス開催のご案内

株式会社Little Sunflower

日本初のプロラクロスプレーヤー山田幸代が代表を務め、スポーツの国際大会や教育事業を展開する(株)Little Sunflower（東京都中央区 代表取締役社長 山田幸代）は、2026年3月21日(土)に、男女のUSAプロリーグのオールスターチーム他を招聘し、史上最速の格闘球技「ラクロス」の世界最高峰マッチ「KPMG SEKAI CROSSE 2026」（旧WORLD CROSSE）を開催します。本大会は、KPMGジャパン（東京都千代田区、共同チェアマン：山田 裕行、知野 雅彦）の協賛のもと、スポーツとラクロスを愛する100名超の学生実行委員が企画・運営を行う、学生を主体とした大規模な国際スポーツマッチとなります。ぜひご取材賜りますよう、お願い申し上げます。

- 記者会見：3月19日(木)＠OCA TOKYO- スポーツカンファレンス：３月19日(木)＠OCA TOKYO- 大会：3月21日(土)＠富士通スタジアム川崎

※各詳細は下記。記者会見はメディア関係者のみとさせていただきます。

【KPMG SEKAI CROSSE 2026 取材お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGDtXr_EDyjK637KALvbaIPWepuB_iDs-ln8yvNoiNYKfNTg/viewform?usp=header)から】

記者会見：3月19日(木)＠OCA TOKYO

【概要】

以下の日時場所にて、本大会に関する記者会見を実施致します。

日時：2026年3月19日(木)13:00-13:40(予定) ※12:30開場予定

場所：OCA TOKYO 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目3-4 丸の内テラス3F

アクセス：JR東京駅丸の内北口 徒歩４分

東西線「大手町駅」B1b出口直結・B7出口直結

地図：https://www.ocatokyo.jp/pickup

※記者会見はメディア関係者のみとさせていただきます。

是非、ご参加くださいますようよろしくお願い致します。



【ポイント】

A.ラクロス、120年ぶりに五輪復活へ！注目の国際大会！

SEKAI CROSSEは、単なる国際親善試合ではありません。2028年ロス五輪で120年ぶりに復活を遂げるラクロス。オリンピックフォーマットに則った新形式「SIXES（6人制）」をいち早く導入し、世界標準の真剣勝負を日本で体現する、まさに「五輪の前哨戦」とも言える大会です。

この大会の代表を務めるのは、日本人初のプロラクロスプレイヤーとして世界を渡り歩いた山田幸代は、運営者だけでなく、「SIXES」という世界基準のルールを世界連盟（World Lacrosse）と共に創り上げた中心人物であることが特徴です。従来の10人制から、よりスピーディーでエキサイティング、そしてメディア映えする競技へと進化させるためにルールが改定されました。迫力あるラクロスが楽しめる大会になっています。

B.KPMGジャパン 冠スポンサー続投決定！

今年も「KPMGジャパン」が冠スポンサーとして、大会を全面的にサポートすることが決定いたしました。KPMGジャパンは、学生が主体的に企画・運営を行い、スポーツを通じて学びを深める姿勢に深く共感し、その挑戦を力強く後押ししています。 当日開催される記者会見には、KPMGジャパンの岡田 光氏（KPMGジャパンCOO ディールアドバイザリー統括パートナー / KPMG ASPAC地域ディールアドバイザリー統括）が登壇。

世界的な大手プロフェッショナルファームであるKPMGが、「なぜSEKAICLOSSEに続投を決めたのか？」「学生たちが主導するこのプロジェクトに、どのような未来を見出しているのか？」その真意と、協賛への熱い想い、そして今後の展望を語っていただきます。ビジネスとスポーツが融合する最前線のメッセージを直接受け取れる貴重な機会となります。ぜひ、会場での発表にご期待ください！

企業HP：https://kpmg.com/jp/ja/home/about.html(https://kpmg.com/jp/ja.html)

C.スポーツ界でダイバーシティが最も進んでいる大会！？(D&I推進部の活動)

本大会では、「D&I推進部」が中心となり活動を行っています。グループでのテーマ学習や専門講師を招いた講義を通じて、多角的な視点から学びを深めるだけでなく、それを実際の運営や競技環境に反映させることに取り組んでいます。ラクロスは、多様性との親和性が高いスポーツです。本大会では、性別や国籍、文化の違いを超えた交流を促進し、多様な価値観を受け入れながら競技ができる場を提供しています。SEKAI CROSSEはスポーツ界で最もダイバーシティを考え、実行している組織であり、ここで得た学びを大会運営だけでなく、社会にも還元できるよう努めてまいります。

D.ラクロス界のレジェンド・山田幸代が語る！日本ラクロスの五輪メダルへの可能性！

IFルール委員会サブコミッティチェアマンを務めた日本初のプロラクロスプレーヤー・山田幸代が、五輪に向けて新ルールのポイントと日本代表のメダル獲得の可能性を解説！大会代表でもある山田幸代は、日本ラクロス界の先駆者として知られる伝説的プレイヤーです。2001年に大学入学と同時にラクロスを始め、わずか1年で年代別日本代表に選出。2007年9月にプロ宣言し、日本初のプロラクロス選手として新たな道を切り開きました。現在はスポーツアンカーとしても活躍し、数々のメディア出演を通じてラクロスの普及に尽力しています。世界を知る元プロ選手ならではの視点で語られる貴重な内容を、ぜひお楽しみください！

E.さらば青春の光、野呂佳代、澤穂希がアンバサダー就任！学生と豪華ゲストが創り上げる！

今大会、この学生たちの熱い挑戦を強力にバックアップするオフィシャルアンバサダーとして、さらば青春の光、野呂佳代さん、澤穂希さんの就任が決定しました！各界の第一線で活躍する豪華メンバーが、大会の熱狂をさらに加速させます。ラクロスというスポーツを軸に、学生たちの成長と、豪華アンバサダー陣の情熱が交差する。この唯一無二の挑戦に、ぜひご注目ください！



記者会見の最後には、KPMGジャパン岡田光COOや大会代表の山田幸代、学生への質疑応答

の時間も設けておりますので、ぜひご参加ください。

スポーツカンファレンス：３月19日(木)＠OCA TOKYO

【概要】

本年度は初の取り組みとして、記者会見に続き、スポーツカンファレンスを実施します。アメリカでは今、スポーツリーグを「競技」ではなく「事業」として設計し直す動きが加速しています。本セッションでは急成長するPLLの事業モデルやその他のアメリカスポーツの実例を通じ、成功と失敗の両面から成長していく条件・本質を捉えて、日本市場でどう活かせるのかを探ります。日本におけるスポーツを持続的な成長産業へ転換するヒントを共有することが目的です。

日時：2026年3月19日(木)14:00-15:30(予定) ※13:40開場予定

場所：OCA TOKYO 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目3-4 丸の内テラス3F

アクセス：JR東京駅丸の内北口 徒歩４分

東西線「大手町駅」B1b出口直結・B7出口直結

地図：https://www.ocatokyo.jp/pickup

※記者会見に続けて実施いたします。

【トークセッションテーマ】

海外市場に学ぶ、スポーツビジネスにおける新しい事業のカタチ

～海外で起きている、ある変化とは？～

＜３つのトピック＞

- 急成長！ラクロス・PLLの事業拡大の成功＆失敗ストーリー- 日本のスポーツビジネスが、どうすれば「成長産業」になり得るのか？- 海外の手法をどうローカライズするのか？

＜登壇者＞

- NBA Japan 代表 渡辺 和史(https://goetheweb.jp/person/article/20250114-kazufumi-watanabe)様- UEFAチャンピオンズリーグシニアバイスプレジデント 岡部 恭英(https://halftime-media.com/author/yasuhide_okabe/)様- KPMGコンサルティング 佐渡 誠(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/s/makoto-sado.html)様- PLL operations leader /元プロバスケットボールプレイヤー Shawn Weinstein(https://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Weinstein)様- 米国大使館 広報・文化交流部 Assistant Cultural Affairs Officer | 文化交流担当官補 Mitchell Steinberg 様- 山田幸代（モデレーター）

※通訳が入ります。

【KPMG SEKAI CROSSE 2026 取材お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGDtXr_EDyjK637KALvbaIPWepuB_iDs-ln8yvNoiNYKfNTg/viewform?usp=header)から】

大会：3月21日(土)＠富士通スタジアム川崎

【概要】

大会名：KPMG SEKAI CROSSE 2026（旧WORLD CROSSE）

開催日:：26年 3月21日 (木) 13:05-20:00

開催地:：富士通スタジアム川崎

開場時間：12:00-

試合時間：

１.WLL vs SXカップ1位女子チーム 13:05-14:20

２.PLL vs SXカップ1位男子チーム 14:50-16:05

３.WLL vs CC選抜女子 17:00-18:15

４.PLL vs CC選抜男子 18:45-20:00

主催/運営：株式会社Little Sunflower / SEKAI CROSSE 実行委員会

後援：スポーツ庁、東京都、アメリカ大使館

協賛：KPMG ジャパン、他

協力：Premier Lacrosse League (PLL・米国)、Women's Lacrosse League(WLL・米国)

大会公式HP：https://www.sekaicrosse.net/

大会公式instagram：https://www.instagram.com/sekaicrosse/

チケット購入リンク：https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=681456

※SXカップ：国内SIXESの大会の勝者と海外参加チームの試合

男子参加チーム：オーストラリア、香港・台湾合同チーム、Grizzlies、Steelers、BONDS

女子参加チーム：香港、台湾、日本チーム(3チーム)

日程：3/17～3/19

【大会の魅力】

世界最高峰のプレイヤー達が日本に集う！

今回招聘するCross Crosse選抜は、日本各地から集まった多くのラクロスプレイヤーの中から厳正な審査を得て選ばれた日本最強の精鋭達です。一方、対戦相手はそれぞれ米国代表選手を多数擁する、世界最強のUSAプロリーグ『Premier Lacrosse League(PLL)』(男子)と『Women's Lacrosse League(WLL) 』(女子)。これほどの世界トップレベルの選手たちを日本に招聘できるのは、SEKAI CROSSEだけです！！男女の世界最高峰のオールスターチームを招聘して行われる「KPMG SEKAI CROSSE 2026」は、日本のトッププレイヤーと、世界のトッププレイヤーが激闘を繰り広げるエキシビジョンマッチです。

また、大会の前後には招聘したオールスターの選手たちが近隣の小学校への訪問を行い、日本の子供たちに、ラクロスの魅力や、ラクロスを通じた国際交流、広い世界に挑戦していく楽しさを学んでもらうイベントも実施します。本大会は、2017年より「WORLD CROSSE」の名前で開催しており、COVID-19による中断もありましたが、今回で7回目の開催となります。

【大会代表：山田 幸代（やまだ さちよ） プロフィール】

1982年8月18日生まれ。滋賀県出身。2001年大学入学と同時にラクロスを始め、翌年に年代別の日本代表に選出される。その後は数々のタイトルを獲得し、2005年には日本代表としてワールドカップに出場。5位入賞の原動力となる。2005年に大学を卒業し、某大手通信会社に就職。社内でトップセールスを記録するなど、プロ活動を始めるまで営業職とラクロスを両立。2007年9月にプロ宣言し、現在は日本初のプロラクロス選手として活躍中。スポーツアンカーとして活動し、数々の番組に出演中。

【学生代表挨拶】

学生代表：石川はな（聖心女子大学４年）

今年度は、私たちにとっても大きな「挑戦」の年となっております。 2028年ロサンゼルスオリンピックでの追加競技決定を受け、本大会も世界基準である「Sixes（6人制）」形式へと変更いたしました。さらに、競技の魅力をより広く届けるべくアンバサダーの方々をお迎えし、国内におけるSixesカップの実施など、これまでのSEKAI CROSSEにはない新しい取り組みを次々と実現してまいりました。これらの変化はすべて、ラクロスというスポーツが持つ可能性を広げ、次世代を担う子どもたちに「新しい夢の形」を示すための一歩です。本大会が、皆様にスポーツの熱狂と未来への希望を感じていただけるひとときとなるよう、学生100名で頑張って参ります！

学生副代表：五郎川睦（早稲田大学３年）

2年後に迫ったロサンゼルスオリンピックで新たに採用されたラクロスをさらに盛り上げるため、学生スタッフ一同、熱意をもって大会準備を進めています。本大会が、少しでも多くの皆様にラクロスの楽しさや魅力を感じていただく機会となることを願っております。私自身も、世界最高レベルのラクロスの試合を皆様と富士通川崎スタジアムで観戦できることを非常に楽しみにしております。

学生副代表：興梠花歩（拓殖大学2年）

2028年ロサンゼルス五輪での120年ぶりとなる競技復活、そして新ルール『SIXES（6人制）』の導入と、今ラクロスは歴史的な転換期を迎えています。そんな転換期の中、全国から集結した100人の学生スタッフは、スポーツビジネスの最前線で本大会の企画・運営に邁進してまいりました。

日々の試行錯誤を続ける中、各界の第一線で活躍される豪華アンバサダーの方々を公式にお迎えできたことは、私たち学生にとって大きな勇気と活力となっております。学生ならではの情熱と、プロフェッショナルな視点、そしてアンバサダーの皆様の発信力が融合し、これまでにない熱狂を生む準備が整いました。オリンピックへと続くこの大きな挑戦の軌跡を、ぜひ会場で体感していただければ幸いです。

学生副代表：立花真尋（専修大学1年）

ラクロスが2028年のオリンピック競技として決定し、ラクロス界は今歴史的な転換点に立っています。歴史的転換点を迎えている今だからこそ、我々学生が懸命に作り上げてきた本大会が大きな意味を持つものになると思います。地上最速の格闘球技と呼ばれるスピード感、緻密な戦略、そして選手たちの情熱。私たちのラクロス愛が、皆様の心に少しでも響き、「ラクロスを好きになるきっかけ」になれるよう、精一杯取り組んでまいります。

【KPMG SEKAI CROSSE 2026 取材お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGDtXr_EDyjK637KALvbaIPWepuB_iDs-ln8yvNoiNYKfNTg/viewform?usp=header)から】

【株式会社Little Sunflower】

代表取締役：山田 幸代（2017年ラクロスオーストラリア代表選手）

本社所在地：東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階

設立日：2016年7月

オフィシャルサイト：https://littlesunflower.co.jp/

事業：スポーツイベント企画・運営/スクール運営/教育関連事業/有料職業紹介事業/メディア関連事業

今から夢を見つける全ての子供達のために、海外一流選手を招聘した国際スポーツイベントやオンラインでの教育コンテンツ、メディア運営など幅広く展開しています。

【本件に関する問い合わせ先】

SEKAI CROSSE 実行委員会

Email: worldcrosse@gmail.com