「第二十回声優アワード」の授賞式アーカイブ動画をdアニメストア独占配信決定！受賞者サイン入りポスタープレゼント＆受賞者コメントもお見逃しなく♪

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、第二十回目を迎えた「声優アワード」の受賞者発表番組を独占配信いたします。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2025年12月15日時点、一部個別課金あり

▼「第二十回声優アワード」特設ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001392

■受賞者発表番組のアーカイブ動画を独占配信！

2026年3月15日（日）に行われた受賞者発表番組を、dアニメストアで期間限定で独占配信！

■受賞者の方々のコメントを掲載！

また、受賞者の方々の受賞コメントを特設ページに掲載！ コメントの本文は特設ページをぜひご覧ください。

■受賞者の方々（一部抜粋）

＜主演声優賞＞

戸谷 菊之介：ソニー・ミュージックアーティスツ

若山 詩音：劇団ひまわり

戸谷 菊之介：ソニー・ミュージックアーティスツ若山 詩音：劇団ひまわり

＜助演声優賞＞

上田 麗奈： 81プロデュース

川田 紳司：賢プロダクション

田中 真⼸ ： ⻘⼆プロダクション

上田 麗奈： 81プロデュース川田 紳司：賢プロダクション田中 真⼸ ： ⻘⼆プロダクション

他

▼「第二十回声優アワード」受賞者サイン入りポスタープレゼントキャンペーン

ご応募いただいた方の中から抽選で2名さまに、受賞者サイン入りポスターをプレゼント！

【応募期間】

2026年3月15日(日)20:00～4月15日(水)11:59

【賞品】

受賞者サイン入りポスター×2名さま

※ご応募の前に必ず応募規約をご一読ください。

※ボタン押下後の、プレゼント送付先のご住所登録をもって応募完了となります。

★詳細な応募方法、規約については、特集ページをご覧ください。

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001392

(C)声優アワード実行委員会

---

◆ご利用料金：月額660円(税込)

※AppStore、GooglePlayでのご契約は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

※2026年3月16日時点

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

【NTTドコモ→商品・サービス→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】