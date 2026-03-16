HERO’ZZ UNIVERSITY、再生回数90億回突破！！

株式会社HERO'ZZ

株式会社HERO’ZZ（本社：東京都、代表取締役：VAMBI）が運営する次世代SNSクリエイター育成プラットフォーム「HERO’ZZ UNIVERSITY」は、在籍生徒が生み出す動画コンテンツの再生回数が90億回以上（推計）に到達したことをお知らせいたします。



あわせて、総生徒数は1,500人以上、生徒が保有する総フォロワー数は1,800万人以上（Instagram・TikTok・YouTube）となっており、今後ともSNSクリエイター育成領域において着実に実績を積み重ねて参ります。

■ 才能や運に依存しない、「再現性あるSNS成功」を教育で実装

HERO’ZZ UNIVERSITYは、SNSで成果を出すために必要なのは一部の才能ではなく、正しい知識と実践を積み重ねるための環境＝再現性のある仕組みであると考えています。

その思想のもと、「誰もが再現可能なSNS成功」を実現するための独自の教育モデルを構築してきました。

■ マネージャー伴走型サポートによる継続と成長の仕組み

HERO’ZZ UNIVERSITYでは、生徒一人ひとりにマネージャーが伴走する支援体制を採用しています。

専属マネージャーが、

目標設定,アカウント設計,投稿戦略の立案,数値分析と改善までを一貫してサポート。

SNS運用で多くの人が直面する「何をすればいいかわからない」「伸び悩んでやめてしまう」といった課題に対し、一人で悩ませない環境を提供しています。

この伴走型の支援により、成果創出までのプロセスを言語化・構造化し、再現性高く成長できる仕組みを実現しています。

■ 現役インフルエンサーが教える、“今も通用する”実践カリキュラム

講師陣には、YouTube・TikTok・Instagramなど主要SNSで現在も活躍する現役インフルエンサーが参加。

アルゴリズムやトレンドが目まぐるしく変化するSNSにおいて、

実体験に基づくノウハウ

最新トレンドを踏まえた企画設計

投稿内容への具体的なフィードバック

など、机上の理論ではなく、今も成果が出ているリアルな知見を直接学ぶことができます。

■ 再現性ある教育の積み重ねが、90億回再生という成果に

マネージャーによる伴走支援と、現役インフルエンサーによる実践指導を組み合わせた教育体制により、多くの生徒が再生数・フォロワー数を着実に伸ばし、生徒全体の合計再生数90億回以上（推計）という成果につながっています。

HERO’ZZ UNIVERSITYは、単なる成功事例の集合体ではなく、成果が生まれるプロセスそのものを再現可能な形で提供する教育プラットフォームです。

■ SNSを「人生の選択肢」に変える教育を目指して

HERO’ZZは、SNSを一過性の流行や発信手段ではなく、個人が影響力を持ち、価値を生み出し、人生の選択肢を広げるためのインフラと捉えています。

今後もHERO’ZZ UNIVERSITYは、再現性ある教育モデルを通じて、SNS時代を生き抜く次世代クリエイターの育成に取り組んでまいります。

HERO’ZZ UNIVERSITYとは

HERO’ZZ UNIVERSITYは、SNSで“バズる”仕組みを体系的に学び、実践を通じて再現性のあるSNSスキルを身につけるオンラインスクールです。

受講生一人ひとりに実績ある現役インフルエンサー講師とマネージャーが伴走し、SNS運用に必要な知識・スキル・マインドを総合的に習得。

さらに、卒業後はインフルエンサー事務所の紹介や案件獲得支援、メディア推薦など、SNSを軸としたキャリア形成まで一貫してサポートしています

会社概要

会社名：株式会社HERO'ZZ

代表者名：白井 竜樹

設立年月日：2024年1月26日

本社・事業所所在地：〒105-0014 東京都港区芝二丁目2番12号浜松町PREX 5F

事業内容：SNS運用支援、スクール事業

HERO’ZZ UNIVERSITY 学長：ヴァンビ

YouTuber。ゆんと共に「ヴァンゆん」として活動、2023年9月9日解散。

その後ソロ活動にて「スパイダーメーン」チャンネルを2022年07月10日に開設し、374日でYouTubeチャンネル登録数数1,000万人を達成。（現在は、Spider VAMBI に名称変更）

YouTube :【ヴァンビ個人チャンネル】 チャンネル登録者数210万人(https://youtube.com/@the_vambi?si=vppwC23LDL4A7jU3)

YouTube ：【Spider-VAMBI】 チャンネル登録者数1850万人(https://youtube.com/@spider_vambi?si=oYK7e5_A9d1fFWFo)

X :ヴァンビ公式X(https://x.com/the_vambi?s=21&t=fOvDtsZEdlNPcuTz-98iyQ)

Instagram :ヴァンビ公式Instagram(https://www.instagram.com/the_vambi/)

公式LINE : https://lstep.app/CnZt3RC