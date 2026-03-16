「ラジオ大阪 国際女性デー1Dayスペシャル ～がんばる私に、おまもりを～『ホッと、おまもりラジオ』」3月20日（金・祝）春分の日に放送！

株式会社ラジオ大阪

株式会社ラジオ大阪（本社：大阪府大阪市港区、代表取締役社長：上野慶子）は、春分の日である2026年3月20日（金・祝）、9時～16時30分の7時間半にわたって「国際女性デー1Dayスペシャル ～がんばる私に、おまもりを～『ホッと、おまもりラジオ』」を放送いたします。

テーマは「美・食・愛」。

フリーアナウンサーとして活躍する赤江珠緒さんをゲストにお迎えしたインタビューや、ラジオ大阪の女性パーソナリティが大集合する座談会もお送りする予定です。

まだ肌寒さの残る、季節の変わり目・春分の日。女性の“心の冷え”に立ち向かい、心を温め、頼れる“おまもり”をリスナーの皆さんと考える1日を提供します。

「国際女性デー1Dayスペシャル ～がんばる私に、おまもりを～『ホッと、おまもりラジオ』」。ホッと心休まり温まる7時間30分をご期待ください！

【企画背景】女性に注目が集まる3月に、日々がんばる女性を主人公に

3月8日は「国際女性デー」。さらに、3月は「女性史月間」です。

ラジオ大阪は昨2025年8月に上野慶子が代表取締役社長に就任し、当社初の女性社長が誕生しました。また、世の中でも日本初の女性首相が誕生するなど、女性の活躍が話題になっています。

そこで、女性に注目が集まる3月に、「国際女性デー1Dayスペシャル ～がんばる私に、おまもりを～『ホッと、おまもりラジオ』」を放送することにいたしました。

女性の生き方は千差万別、絶えず悩みやストレスにさらされています。そんな日々がんばる女性を主人公に7時間30分でお届けする1Dayスペシャルです。

「国際女性デー」とは？

1900年代初頭、女性参政権や女性労働者に関する運動の流れを受け、国際婦人年である1975年3月8日に国連で提唱され、その後、1977年の国連総会で議決されました。国際女性デーを中心に3月は「女性史月間」とも呼ばれ、活躍する女性に注目が集まります。

【放送概要】金曜日お馴染みの2番組で放送します

放送日：2026年3月20日（金・祝） 春分の日

放送時間：9:00～16:30

「ホッと、おまもりラジオ」特設サイト：https://www.obc1314.co.jp/omamori202603/

金曜日にお馴染みの2番組で、「国際女性デー1Dayスペシャル」としてお送りします。

■ 9:00～11:00「～ときめきラジオ～ 若宮テイ子のハッピー・パラダイス」

タイムテーブル

パーソナリティ：若宮テイ子

番組URL：https://www.obc1314.co.jp/bangumi/tokimeki/

●9：25頃 ～

「愛の塊 ハッピーパウダーおまもりをつくろう」

リスナー8名様にプレゼント！

●10：00頃 ～

「ラジオ大阪 女性パーソナリティ座談会 (1)」

出演：若宮テイ子、小川恵理子、和田麻実子（ラジオ大阪アナウンサー）

■ 11:00～16:30「原田年晴 かぶりつきBIGフライデー！」

パーソナリティ：原田年晴（ラジオ大阪アナウンサー）、田中あいみ

番組URL：https://www.obc1314.co.jp/bangumi/kaburitsuki/

●11：20頃 ～

「発酵の基礎 & 発酵クッキング」

ゲスト：発酵食大学 講師 成田由里さん

●12：00頃 ～

「おまもり買ってきて！ @姫嶋神社」

中継コーナー ／ 若宮テイ子さんが実際におまもりを買いに行ってくれます！

●13：00頃 ～

「赤江珠緒さん 女性の生き方インタビュー」

ゲスト：フリーアナウンサー 赤江珠緒さん

インタビュアー：和田麻実子（ラジオ大阪アナウンサー）

●13：30頃 ～

「ラジオ大阪 女性パーソナリティ座談会 (2)」

出演：若宮テイ子、清水綾音、田中あいみ、和田麻実子（ラジオ大阪アナウンサー）

●15：10頃 ～

「ラジオ大阪 女性パーソナリティ座談会 (3)」

ゲスト：「汗のケアならお任せ」のマンダムご担当者様

出演：西川かの子、田中あいみ、和田麻実子（ラジオ大阪アナウンサー）

●15：45頃 ～

「私のおまもりメイクアップ」

企画コーナー紹介

女性が主役になる1日として、ラジオ大阪の女性パーソナリティが大集合！

さらに、特別ゲストに赤江珠緒さんをお迎えしたインタビューもお届け。

他にも、「美・食・愛」のテーマに合わせた企画をたっぷりお送りします。

ラジオ大阪の女性パーソナリティ大集合！ 女性のリアルを語り合う座談会

ラジオ大阪の名物女性パーソナリティの座談会を、3回に分けてお届けします。

“本音”で語るパワフルなパーソナリティたちが、「美」「食」「愛」「仕事」「健康」など、女性の気になるテーマで繰り広げるトーク。

世代も違えば、環境もさまざまなパーソナリティたちのトークを、お楽しみに！

出演

✧ 若宮テイ子

✧ 西川かの子

✧ 小川恵理子

✧ 清水綾音

✧ 田中あいみ

✧ 和田麻実子

赤江珠緒さん 女性の生き方インタビュー左：赤江珠緒さん、右：和田麻実子（ラジオ大阪アナウンサー）

フリーアナウンサーの赤江珠緒さんをスペシャルゲストにお迎えし、ラジオ大阪・和田麻実子アナウンサーが「女性の生き方」を伺います。

赤江さんが2012年から2023年までTBSラジオで放送されていた人気番組「赤江珠緒 たまむすび」を、「心のおまもり」にしている和田アナ。生放送で迷いがあったとき、同番組を思い出しているそうです。そんな和田アナの「赤江さんにお話を伺いたい！」という思いから、インタビューが実現しました。

人気番組を終了する決断についてなどラジオに関するお話から、最近の一日のタイムスケジュールなど生活についてまで、伺っています。

■赤江珠緒さんプロフィール

フリーアナウンサー。1975年1月9日生まれ、兵庫県出身。神戸女学院大学卒業後、朝日放送に入社。

2003年6月よりテレビ朝日系情報番組『スーパーモーニング』の司会を担当。

2007年3月、フリーとなる。転身後は、テレビ朝日系『情報満載ライブショー モーニングバード！』の司会や、ラジオのパーソナリティを務める。

2008年、一般男性と結婚。2017年7月、第1子女児を出産。

2012年からパーソナリティを務めたTBSラジオ「赤江珠緒 たまむすび」は、産休の1年も含めて11年続いた人気長寿番組となった。

【愛】愛の塊 ハッピーパウダーおまもりをつくろう（9時台）

「～ときめきラジオ～ 若宮テイ子のハッピー・パラダイス」パーソナリティの若宮テイ子さんは、アクセサリーデザイナーとしても活躍。

そこで今回は、若宮テイ子さんのオリジナルアクセサリーで、番組オリジナルのおまもりをつくります。

オリジナルおまもりに欠かせないのは「ハッピーパウダー」。

番組内でテイ子さんが心から叫ぶおまじないは、「幸せの粉」としてリスナーにはお馴染みです。

そんな「ハッピーパウダー」のパワーを受けたオリジナルおまもりを、リスナーの中から末広がりの8名様にプレゼントします！

【食】発酵の基礎 & 発酵クッキング（11時・12時台）

発酵って、なんなんだろう？

発酵と身体の関係は？

発酵食にはどんな食品があるの？

そんな、知っているようで知らない「発酵」を、基礎から学びます。

教えてくださるのは、発酵食大学 講師 成田由里さん。

さらに、発酵について学んだあとは、和田アナがスタジオの外で発酵クッキングに挑戦！ 出来上がったお料理を出演者で一緒にいただきます。（試食は12:55頃を予定）

＜講師プロフィール＞

成田由里

発酵食大学 講師。株式会社ウーマンスタイル代表取締役。フードコーディネーター。

石川県金沢市在住。

Instagram：@yuriyan0619

【美】汗マネジメントで快適に（15時台）

女性の汗やニオイ……これからの季節のお悩み「汗」。そんな心配とサヨナラして美しくありたい！

そこで、「ラジオ大阪 女性パーソナリティ座談会」の第3回では「汗マネジメント」をテーマに、「汗のケアならお任せ」のマンダムご担当者様をゲストアドバイザーにお迎えして、みなさんのお悩みに応えていきます。

汗とにおいの研究を続けるマンダムさんならではの原因と対策法をアドバイスしていただき、これからの季節を快適に、アクティブに過ごすポイントを紹介します。

メッセージ募集中！ 抽選でオリジナルステッカーをプレゼント

リスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。

【テーマ】これで元気！ あなたの心の“おまもり”は何ですか?

こんなことで悩んでいたけど、これがあると前向きになれる！ そんなあなたの心のおまもりを教えてください。

【メッセージフォーム】 https://www.obc1314.co.jp/message/omamori/

【メールアドレス】 omamori@obc1314.co.jp

【はがき】 〒552-8501 ラジオ大阪「ラジオ大阪「国際女性デー」ワンデースペシャル」係

メッセージをお送りいただいた方の中から、抽選で「ホッと、おまもりラジオ」オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

スマートフォンに貼れるサイズのオリジナルステッカー

「#OBCおまもりラジオ」でSNS発信中！

3月20日の放送に向け、X（旧Twitter）やInstagramで情報発信中！

座談会に出演する女性パーソナリティの「おまもり」を聞いてみた動画も投稿しています。

また、当日の放送の様子もお届けする予定です。

公式ハッシュタグは「#OBCおまもりラジオ」。

ぜひ、フォローしてチェックください！

■X（旧Twitter）：@1314obc https://x.com/1314obc

■Instagram：@obc1314919 https://www.instagram.com/obc1314919/

ラジオ大阪 代表取締役社長 上野慶子コメント「本音で向き合うパーソナリティたちと、勇気が出る1日に」

当日は、ラジオ大阪の個性豊かな女性パーソナリティがオールスターで出演する予定です。

彼女たちのしゃべりは、“本音”。みなさん、本当にご自分をさらけ出して、寄り添って、本音の話を全部受け止めてくれます。だから、聴いてくださるみなさんも本気でぶつかっていただけるとうれしいです。

“おまもり”のキーワードを挟んで女性が本音で向き合うことで、終わった時には心が温かくなったり、勇気や元気が出るようなものになると思います。ぜひ、全力・全身全霊でお聴きください！

▼上野インタビュー動画公開中 https://youtu.be/RpPmQVqobe4?si=lgSD5jQrh02qN7xM

▼上野インタビュー記事 Webメディア「街角のクリエイティブ」掲載

https://machikado-creative.jp/work/management/interview-260302/