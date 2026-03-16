いよいよ3/21(土)プレビュー公演開幕！ミュージカル『メリー・ポピンズ』全キャスト 扮装ビジュアル到着／制作席開放決定

株式会社ホリプロ

あの魔法の世界が、再び空から舞い降りる。日本で過去二度の上演を経てなお、多くの観客の心に鮮やかに残り続けるミュージカル『メリー・ポピンズ』がこの春、待望の3度目の上演を迎える。3月21日(土)のプレビュー公演開幕に先駆け、全キャストの扮装ビジュアルが解禁された。3月17日(火)18:00から制作席の順次開放も決定。

上段左から）濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなと、大貫勇輔、小野田龍之介、上川一哉／中段左から）小西遼生、福士誠治、木村花代、知念里奈、島田歌穂、樹里咲穂／下段左から）コング桑田、安崎 求、浦嶋りんこ、久保田磨希、石川新太、DION[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8HPqDg0wFZQ ]

夢と魔法に包まれた、最高峰のファンタジーミュージカル！

2026年、待望のミュージカル『メリー・ポピンズ』がついに再び幕を開ける。

全役フルオーディションで決定した最高のキャストと共に、この春、あの夢と魔法に満ちた世界が帰ってくる。

タイトルロールのメリー・ポピンズ役は前回に続き濱田めぐみ、笹本玲奈が続投し、新たに朝夏まなとが加わる。バート役には大貫勇輔、小野田龍之介に加えて、上川一哉が初参加。

さらに新キャストとしてジョージ・バンクス役に小西遼生と福士誠治、ウィニフレッド・バンクス役に木村花代、知念里奈、バードウーマン＆ミス・アンドリュー役に島田歌穂、樹里咲穂(新キャスト)、ブーム提督＆頭取役にコング桑田、安崎 求(新キャスト)、ミセス・ブリル役に浦嶋りんこ、久保田磨希、ロバートソン・アイ役に石川新太、DION(新キャスト)ら豪華キャストが集結する。

まだ『メリー・ポピンズ』を観たことがない方も、作品ファンも、劇場でしか味わえない、心躍る"唯一無二の体験"をぜひ。

▼全キャストの扮装ビジュアルは公式HPで公開中！

https://marypoppins2026.jp/cast.html

3月17日(火)18:00から制作席順次開放

■制作席順次開放

【販売開始】3月17日(火)18:00～順次開放

【販売対象座席】SS席、S席

【対象回】貸切公演を除く全日程

【チケット料金】

平日料金：SS席16,500円／S席15,500円

土日祝料金：SS席17,500円／S席16,500円

【座席位置】※座席位置は公演によって異なります

詳細は下記をご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/

特別番組TVerにて無料見逃し配信中！

TBS特別番組「ミュージカル『メリー・ポピンズ』驚きのマジカルナンバーが語る舞台の裏側」

“3時のヒロイン”が、秘密が詰まった魔法の舞台裏に潜入！

この春開幕するミュージカル『メリー・ポピンズ』の魅力を、“数字”という意外な切り口からひも解く！

▼見逃し配信はこちら（TVer）

https://tver.jp/episodes/ep923vixy7

東京公演チケット詳細

＜公演スケジュール＞

プレビュー公演：2026年3月21日(土)～3月27日(金)

東京公演：2026年3月28日(土)～5月9日(土)

会場：東急シアターオーブ

○星取り・キャストスケジュール＞＞(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#tokyo)

○座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/10/MP2026_seatmap_tokyo-scaled.jpg)

＜公演中イベント＞

【主催貸切公演】

・4月4日(土)17:30

特典：

１.アフタートーク登壇者：朝夏まなと、小野田龍之介、樹里咲穂

２.ご来場者の中から抽選で5名様に【キャストのサイン入り公演プログラム】をプレゼント

３.来場者全員プレゼント：特典ステッカー

※上記の回はホリプロステージ会員・東宝ナビザーブ会員・TBSチケット会員の合同貸切となります。

そのほか

・スペシャルナイト★アフタートーク

・ステージセット解説イベント

・プレゼント抽選会

・お見送り会

・カーテンコール一部撮影OK！

など実施予定！



チケット販売・イベント詳細はこちらをご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/

大阪公演チケット詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2026年5月21日(木)～6月6日(土)

会場：梅田芸術劇場メインホール

○星取り・キャストスケジュール＞＞(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#osaka)

○座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/12/c073023f21af4a48593b2051412f1541.png)

＜公演中イベント＞

・スペシャルナイト★アフタートーク

実施予定！

チケット販売・イベント詳細はこちらをご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/#osaka

公演概要

ミュージカル『メリー・ポピンズ』

特別協賛：Ｓｋｙ株式会社

企画制作：ホリプロ／東宝

主催：ミュージカル『メリー・ポピンズ』製作委員会

＜キャスト＞

メリー・ポピンズ：濱田めぐみ／笹本玲奈／朝夏まなと（トリプルキャスト）

バート：大貫勇輔／小野田龍之介／上川一哉 （トリプルキャスト）

ジョージ・バンクス：小西遼生／福士誠治 （Wキャスト）

ウィニフレッド・バンクス：木村花代／知念里奈 （Wキャスト）

バードウーマン／ミス・アンドリュー：島田歌穂／樹里咲穂（Wキャスト）

ブーム提督／頭取：コング桑田／安崎 求 （Wキャスト）

ミセス・ブリル：浦嶋りんこ／久保田磨希 （Wキャスト）

ロバートソン・アイ：石川新太／DION（Wキャスト）

ジェーン・バンクス：市川桃子／久住星空／辻 乃之花／室岡星愛（五十音順）

マイケル・バンクス：張 浩一／中西 縁／中込佑玖／深澤 統（五十音順）

ノース・ブルック：石川 剛

ミセス・コリー：小島亜莉沙

ケイティ・ナナ：福満美帆

ヴォン・ハスラー：小林遼介

ネーレウス：高橋慈生

ミス・ラーク：吉田玲菜

ヴァレンタイン：東間一貴

＜スウィング＞

伊藤稚菜、工藤 彩、齋藤信吾、高瀬育海、高田実那、高山裕生、水島 渓

岩下貴史、小形さくら、熊澤沙穂、今野晶乃、

咲良、清水 錬、白山博基、照井裕隆、中原彩月、

長澤仙明、西村実莉、廣瀬喜一、MAOTO、吉岡慈夢

（五十音順）

＜ストーリー＞

1910年のロンドン、チェリー・ツリー・レーンに住むバンクス家。一向に子守が居つかないこの家に、メリー・ポピンズが舞い降りてくる。魔法で部屋を片付けたり、カバンから何でも取り出したり不思議な力を持つメリーと、煙突掃除屋のバートと過ごす素敵な毎日に、子供たちは大喜び。一方、父ジョージは銀行でのある融資をきっかけに、苦境に立たされてしまう。しかしこの出来事をきっかけに、バンクス家は家族の幸せを見つけ、それを見届けたメリーは、また空へ帰っていくのだった。

＜公式HP＞https://marypoppins2026.jp/

＜公式X＞https://x.com/marypoppinsjp

＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/marypoppinsjp/

#メリーポピンズ #メリーポピンズ2026