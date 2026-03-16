いよいよ3/21(土)プレビュー公演開幕！ミュージカル『メリー・ポピンズ』全キャスト 扮装ビジュアル到着／制作席開放決定
あの魔法の世界が、再び空から舞い降りる。日本で過去二度の上演を経てなお、多くの観客の心に鮮やかに残り続けるミュージカル『メリー・ポピンズ』がこの春、待望の3度目の上演を迎える。3月21日(土)のプレビュー公演開幕に先駆け、全キャストの扮装ビジュアルが解禁された。3月17日(火)18:00から制作席の順次開放も決定。
上段左から）濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなと、大貫勇輔、小野田龍之介、上川一哉／中段左から）小西遼生、福士誠治、木村花代、知念里奈、島田歌穂、樹里咲穂／下段左から）コング桑田、安崎 求、浦嶋りんこ、久保田磨希、石川新太、DION
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8HPqDg0wFZQ ]
夢と魔法に包まれた、最高峰のファンタジーミュージカル！
2026年、待望のミュージカル『メリー・ポピンズ』がついに再び幕を開ける。
全役フルオーディションで決定した最高のキャストと共に、この春、あの夢と魔法に満ちた世界が帰ってくる。
タイトルロールのメリー・ポピンズ役は前回に続き濱田めぐみ、笹本玲奈が続投し、新たに朝夏まなとが加わる。バート役には大貫勇輔、小野田龍之介に加えて、上川一哉が初参加。
さらに新キャストとしてジョージ・バンクス役に小西遼生と福士誠治、ウィニフレッド・バンクス役に木村花代、知念里奈、バードウーマン＆ミス・アンドリュー役に島田歌穂、樹里咲穂(新キャスト)、ブーム提督＆頭取役にコング桑田、安崎 求(新キャスト)、ミセス・ブリル役に浦嶋りんこ、久保田磨希、ロバートソン・アイ役に石川新太、DION(新キャスト)ら豪華キャストが集結する。
まだ『メリー・ポピンズ』を観たことがない方も、作品ファンも、劇場でしか味わえない、心躍る"唯一無二の体験"をぜひ。
▼全キャストの扮装ビジュアルは公式HPで公開中！
https://marypoppins2026.jp/cast.html
3月17日(火)18:00から制作席順次開放
■制作席順次開放
【販売開始】3月17日(火)18:00～順次開放
【販売対象座席】SS席、S席
【対象回】貸切公演を除く全日程
【チケット料金】
平日料金：SS席16,500円／S席15,500円
土日祝料金：SS席17,500円／S席16,500円
【座席位置】※座席位置は公演によって異なります
詳細は下記をご確認ください。
https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/
特別番組TVerにて無料見逃し配信中！
TBS特別番組「ミュージカル『メリー・ポピンズ』驚きのマジカルナンバーが語る舞台の裏側」
“3時のヒロイン”が、秘密が詰まった魔法の舞台裏に潜入！
この春開幕するミュージカル『メリー・ポピンズ』の魅力を、“数字”という意外な切り口からひも解く！
▼見逃し配信はこちら（TVer）
https://tver.jp/episodes/ep923vixy7
東京公演チケット詳細
＜公演スケジュール＞
プレビュー公演：2026年3月21日(土)～3月27日(金)
東京公演：2026年3月28日(土)～5月9日(土)
会場：東急シアターオーブ
○星取り・キャストスケジュール＞＞(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#tokyo)
○座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/10/MP2026_seatmap_tokyo-scaled.jpg)
＜公演中イベント＞
【主催貸切公演】
・4月4日(土)17:30
特典：
１.アフタートーク登壇者：朝夏まなと、小野田龍之介、樹里咲穂
２.ご来場者の中から抽選で5名様に【キャストのサイン入り公演プログラム】をプレゼント
３.来場者全員プレゼント：特典ステッカー
※上記の回はホリプロステージ会員・東宝ナビザーブ会員・TBSチケット会員の合同貸切となります。
そのほか
・スペシャルナイト★アフタートーク
・ステージセット解説イベント
・プレゼント抽選会
・お見送り会
・カーテンコール一部撮影OK！
など実施予定！
チケット販売・イベント詳細はこちらをご確認ください。
https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/
大阪公演チケット詳細
＜公演スケジュール＞
期間：2026年5月21日(木)～6月6日(土)
会場：梅田芸術劇場メインホール
○星取り・キャストスケジュール＞＞(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#osaka)
○座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/12/c073023f21af4a48593b2051412f1541.png)
＜公演中イベント＞
・スペシャルナイト★アフタートーク
実施予定！
チケット販売・イベント詳細はこちらをご確認ください。
https://horipro-stage.jp/news/mp2026_ticket/#osaka
公演概要
ミュージカル『メリー・ポピンズ』
特別協賛：Ｓｋｙ株式会社
企画制作：ホリプロ／東宝
主催：ミュージカル『メリー・ポピンズ』製作委員会
＜キャスト＞
メリー・ポピンズ：濱田めぐみ／笹本玲奈／朝夏まなと（トリプルキャスト）
バート：大貫勇輔／小野田龍之介／上川一哉 （トリプルキャスト）
ジョージ・バンクス：小西遼生／福士誠治 （Wキャスト）
ウィニフレッド・バンクス：木村花代／知念里奈 （Wキャスト）
バードウーマン／ミス・アンドリュー：島田歌穂／樹里咲穂（Wキャスト）
ブーム提督／頭取：コング桑田／安崎 求 （Wキャスト）
ミセス・ブリル：浦嶋りんこ／久保田磨希 （Wキャスト）
ロバートソン・アイ：石川新太／DION（Wキャスト）
ジェーン・バンクス：市川桃子／久住星空／辻 乃之花／室岡星愛（五十音順）
マイケル・バンクス：張 浩一／中西 縁／中込佑玖／深澤 統（五十音順）
ノース・ブルック：石川 剛
ミセス・コリー：小島亜莉沙
ケイティ・ナナ：福満美帆
ヴォン・ハスラー：小林遼介
ネーレウス：高橋慈生
ミス・ラーク：吉田玲菜
ヴァレンタイン：東間一貴
＜スウィング＞
伊藤稚菜、工藤 彩、齋藤信吾、高瀬育海、高田実那、高山裕生、水島 渓
岩下貴史、小形さくら、熊澤沙穂、今野晶乃、
咲良、清水 錬、白山博基、照井裕隆、中原彩月、
長澤仙明、西村実莉、廣瀬喜一、MAOTO、吉岡慈夢
（五十音順）
＜ストーリー＞
1910年のロンドン、チェリー・ツリー・レーンに住むバンクス家。一向に子守が居つかないこの家に、メリー・ポピンズが舞い降りてくる。魔法で部屋を片付けたり、カバンから何でも取り出したり不思議な力を持つメリーと、煙突掃除屋のバートと過ごす素敵な毎日に、子供たちは大喜び。一方、父ジョージは銀行でのある融資をきっかけに、苦境に立たされてしまう。しかしこの出来事をきっかけに、バンクス家は家族の幸せを見つけ、それを見届けたメリーは、また空へ帰っていくのだった。
＜公式HP＞https://marypoppins2026.jp/
＜公式X＞https://x.com/marypoppinsjp
＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/marypoppinsjp/
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