「VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1 Main Stage」3月19日(木)開幕！さらにGame Changers Japan 2026のエントリー受付開始

VALORANT Challengers Japan 2026 実行委員会

「VALORANT Challengers Japan 2026」を主催するRiot Games（ライアットゲームズ）と大会を制作・運営するVALORANT Challengers Japan 2026実行委員会は、タクティカルFPS「VALORANT」の日本最大級のeスポーツ大会「VALORANT Challengers Japan 2026」の「Split 1 Main Stage Phase 1」が3月19日（木）より開幕することをお知らせいたします。

また、女性プレイヤーが活躍する場を提供する「VALORANT Game Changers Japan 2026」も開催決定。Split 1のエントリー受付を3月9日（月）より開始いたしました

■「VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1 Main Stage Phase 1」がいよいよ開幕！

ついに「VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1 Main Stage Phase 1」のトーナメント表が公開されました。昨年のSeason Finalsへ出場した強豪4チームに、熾烈なAdvance Stageを突破した6チームを加えた計10チームが、3月19日（木）から開幕するMain Stageで激突します。新たなステージの幕開けとなる熱い戦いに、ぜひご期待ください。

■Split 1 Main Stage 出場チーム■Split 1 Phase 1 トーナメント表＜配信日程＞

Split 1 Phase 1

DAY 1 : 3月19日 (木) 15:45-

DAY 2 : 3月20日 (金) 15:45-

DAY 3 : 3月21日 (土) 15:45-

DAY 4 : 3月22日 (日) 15:45-

DAY 5 : 3月26日 (木) 15:45-

DAY 6 : 3月27日 (金) 15:45-

DAY 7 : 3月28日 (土) 12:45-

DAY 8 : 3月29日 (日) 15:45-

Split 1 Phase 2

DAY 1 : 4月1日 (火) 15:45-

DAY 2 : 4月2日 (水) 15:45-

DAY 3 : 4月6日 (月) 15:45-

DAY 4 : 4月7日 (火) 15:45-

DAY 5 : 4月8日 (水) 12:45-

DAY 6 : 4月9日 (木) 15:45-

DAY 7 : 4月15日 (水) 15:45-

DAY 8 : 4月16日 (木) 15:45-

＜配信チャンネル＞

YouTube：https://www.youtube.com/@VALORANTjp

Twitch：https://twitch.tv/valorant_jpn

X：https://x.com/valesportscl_jp

■「VALORANT Game Changers Japan 2026 Split 1」エントリー受付開始！

■対戦スケジュール

これまで数多くの選手たちが自身の実力を証明し、世界へと羽ばたくチャンスを掴んできた「VALORANT Game Changers」。今年も日本から世界を目指すプレイヤーたちが集まり、熱い戦いを繰り広げます。 2026年シーズンも昨年同様に2 Split制で開催され、Split 1 Open Qualifierのエントリー締め切りは3月22日（日）までとなります。次なる女王の座をかけた至高の戦いへ、多くのご応募をお待ちしております。

＜エントリー概要＞

・エントリー期間：3月22日（日）23:59まで

・大会概要及びエントリーフォームはこちら

https://valorantesports.com/ja-JP/news/gc-Split1-jp2026-entry

＜参加条件＞

・公式競技の初日の段階で満16歳以上の女性であること

・公式競技の登録時において、又は直近のACTにおいて、VALORANTの「プラチナ１」以上のランクを保持していること

・スターティングロスターのうち、3名以上は日本の居住者であること

※居住者の定義に関する詳細は大会ルールをご参照ください。

＜ステージ概要＞

【Open Qualifier】

・試合日程：4月10日（金）～4月12日（日）

・参加チーム数：最大32チーム

・形式：ブロック制ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3

・進出条件：各ブロックの1位チームがSplit 1 Main Stageへ進出

※Open Qualifierの配信はございません。

【Main Stage】

・試合日程：5月4日（月）～5月6日（水）

・参加チーム数：4チーム

・形式：ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3 ※Grand FinalsはBO5

・進出条件：優勝チームがSplit 2 Main Stageへ進出

＜配信チャンネル＞

YouTube：https://www.youtube.com/@VALORANTjp

Twitch：https://twitch.tv/valorant_jpn

X：https://x.com/valesportscl_jp

※VALORANT Game Changers Main Stageの配信時間は後日公式Xにてお知らせいたします。

参考情報

■ライアットゲームズとは

ライアットゲームズは世界でもっともプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にデビュー作となる『リーグ・オブ・レジェンド（LoL）』をリリースし、世界中で高い評価を獲得しました。本作は世界中でもっとも多くプレイされているPCゲームとなり、eスポーツの爆発的な成長の主要な牽引役となっています。

LoLが誕生から10年が過ぎ、私たちは本作の進化を続けながらも、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供できるよう、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『VALORANT』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』、その他にも複数のタイトルの開発を行っています。また、Riot Forge（ライアットフォージ）は様々なデベロッパーがライアットのIPを用いて『Ruined King』などのゲームを制作したり、ルーンテラを舞台にした新たな冒険を生み出したりすることを可能にしました。また、音楽やコミック、ボードゲーム、さらにはエミー賞を受賞したアニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じ、ルーンテラの世界をさらに深く掘り下げています。

毎年開催されるリーグ・オブ・レジェンド World Championship（Worlds）には世界12の国際リーグのeSportsトップチームが参加します。Worldsは世界中で最も広く視聴されているeSportsトーナメント大会であり、名実ともに世界最大のゲーミング＆スポーツイベントとなっています。

ブランドン・ベックとマーク・メリルによって創設され、CEOのディラン・ジャデジャが率いるライアットは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、世界20以上の地域に展開されたオフィスで4,500人を超えるライアター（従業員）が働いています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト：https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）：https://x.com/riotgamesjapan

メディア「FISTBUMP」：https://fistbump-news.jp/



■『VALORANT』とは

『VALORANT（ヴァロラント）』は、5対5で対戦する競技性の高いタクティカルシューターです。高い精度が要求される銃撃戦と、「エージェント」（キャラクター）固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップは競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らしてあります。

2020年6月にリリースされた『VALORANT』は基本プレイ無料、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめるよう幅広いスペックのPCに対応しています。ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、FPSジャンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。

正式リリースから1年で毎月の平均アクティブプレイヤー数が1,400万人を超え、プレイされた対戦数は5億回を突破。「2022 VALORANT Champions Tour」の国際大会Masters1において国内での同時接続数は過去最大の41万人を記録。決勝戦の同時接続数が世界で推定100万人以上に上り、5月に開催された「RAGE VALORANT 2022 Spring」では事前のチケット販売が数時間で完売。当日の総来場者数は13,000人を超え、さらに6月には「2022 VALORANT Champions Tour Challengers Japan」が、さいたまスーパーアリーナで開催され、チケットは両日完売、総来場者数は2日間で2万6千人を突破、国内eスポーツ史上最多動員記録を達成しました。

VALORANT公式サイト：https://playvalorant.com/ja-jp/

VALORANT公式X（旧Twitter）：https://x.com/VALORANTjp