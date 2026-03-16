ＢＳ朝日の入社４年目までの若手社員がプロデューサーとして番組を企画・制作するチャレンジ作品の第３弾！「“過去”の自分に手紙を書くことで“今”と向き合う」「親だって聞きたい！今日の“おいしい”は本心？」

株式会社ＢＳ朝日

ＢＳ朝日では、３月２３日（月）よる１１時２４分～１１時５４分に「手紙、あの頃の私へ」と、３月２５日（水）よる１１時～１１時３０分に「ファミリーキッチン～家庭の味を食レポしたら～」の2回にわたり、３０分の単発番組を放送。この２番組は入社４年目までの若手社員が、編成・営業等の部署の垣根を越え、番組を作る取り組み“企画塾”から生まれました。それぞれ好きなもの、関心のあるものをテーマに企画書を書くことから番組の構成、キャスティング、ロケ等をプロデューサーとして初めて行います。

この“企画塾”では昨年８月に「くつがたりー下を向いて歩こうー」と「恋愛履歴書」の２番組を放送しており、今回はそれに続く第３弾です。今回の２番組に共通するのは、たくさんの言葉が溢れるSNS全盛の時代だからこそ大切にしたい「内なる言葉」に着目した点です。

３月２３日に放送するのは、「手紙、あの頃の私へ」。SNSで誰もが手軽にメッセージを送り合い、今や効率性が重視される時代。しかし、手紙を書くという行為は、非効率的な中にしか生まれない魅力があるのでは？そこで番組では、お笑い芸人・ラランドのニシダが過去の自分へ手紙を書く姿を通して、その人生と人物像に迫ります。幼少期から海外生活を経験、転校を繰り返してきた彼は、いつの自分にどんな言葉をつづるのでしょうか――。

３月２５日に放送するのは、「ファミリーキッチン～家庭の味を食レポしたら～」。SNSで誰もが料理の感想を発信する時代…そんな中、子どもが親の料理の感想を口にすることは少ない。なぜなら、それは“いつもの味”だから。でも、親だってたまには聞いてみたいはず！「自分の作った料理がどうだったのか」「うちの味は子供たちの心に届いているのか？」番組では、偽番組で呼び出したお笑いトリオ・ハナコの菊田竜大に対して、両親の手料理を内緒で提供！何も知らない中で行われる正直な食レポから家庭の味への本音を引き出します。

池畠衝（営業局ビジネスプロデュース部）コメント

「手紙、あの頃の私へ」

ＢＳ朝日入社4年目の池畠です。

この度、若手社員が番組づくりに挑戦する社内プロジェクト「企画塾」の一環として、初めてゼロから番組を企画・制作する機会をいただきました。

SNSで瞬時に思いを伝えられる時代だからこそ、あえて時間と手間をかける“非効率な魅力”を映像で表現したいと考え、「手紙」というテーマを設定しました。

手紙は、何を書くかだけでなく、何を書かないかを選ぶ行為でもあります。そこに宿る行間や余白こそが、手紙の本質的な魅力だと感じています。しかし、その“余白”を映像で表現することは簡単ではなく、試行錯誤の連続でした。

今回ご出演いただいたラランド・ニシダさんも、数年ぶりの帰郷の中でご自身の人生を振り返り、手紙を書いてくださいました。本番組を通して、ニシダさんという人物の人間的な魅力とともに、非効率だからこそ生まれる豊かさを感じていただけたら幸いです。

島谷智貴（編成制作局編成制作ビジネス部）コメント

「ファミリーキッチン～家庭の味を食レポしたら～」

ＢＳ朝日入社３年目の島谷です。

若手社員が番組づくりに挑戦する社内プロジェクト「企画塾」として、初めてゼロから番組を企画・制作する機会をいただきました。

今回、テーマにしたのは“家庭の味”です。

今は誰もが料理の感想をSNSで発信する時代ですが、子どもが親の料理の感想を改めて言葉にして伝える機会は、意外と少ないのではないでしょうか。

そこで、家庭の味にスポットを当て、その魅力を引き出す企画を考えました。もし、知らずに家庭の味を食レポしたらどんな言葉が生まれるのか。そんな瞬間を観察する番組です。

今回、食レポをしていただいたのはハナコの菊田さん。お母さん思いで知られる菊田さんが、両親の手料理だと知らずに食レポしたら、どんな言葉が生まれたのか…！そして、その食レポを見たご両親は何を感じたのか…！ぜひ番組をご覧いただき、確かめていただけたらうれしいです。

若手企画塾

「手紙、あの頃の私へ」

【放送日時】３月２３日（月）よる１１時２４分～１１時５４分放送

お笑い芸人・ラランドのニシダが過去の自分へ手紙を書く幼少期から海外生活を経験、転校を繰り返してきたラランドのニシダは、いつの自分にどんな言葉をつづるのか

もし、過去の自分に一通だけ手紙を送れるとしたら……あなたは、どの自分に、どんな言葉を贈りますか？

SNSで手軽にメッセージを送り合い、“タイパ・コスパ”が重視される時代。しかし、手紙には文字を書くという「非効率」な行為の中にしか生まれない魅力があります。

時間をかけて言葉を選び、何を書くかを考え、そして何を書かないかを決める。「何を書くかは知性、何を書かないかは品性」だと考えます。つづられた言葉そのものだけでなく、そこに込められた思い、そして書かれない意図……いわば“余白”こそが、手紙の本質的な魅力ではないでしょうか。

本番組は、出演者が自らの人生を振り返りながら、過去の自分へ手紙を書く姿を通して、“非効率の中にある豊かさ”と“余白の持つ力”を描くドキュメント番組です。

ニシダ（ラランド）コメント

Q:ロケを終えて今のお気持ちはいかがですか？

「小学生みたいな感想にはなりますけど、懐かしかったです。10年ぶりぐらいに行く場所もあり、この機会がないと戻らない場所だったので良かったです」

Q:手紙を書いてみて、今のお気持ちはいかがですか？

「書き始めたら思っていなかったことが出たような気もするので、書いて良かったなという気持ちと、これが放送されるのかという恥ずかしい気持ちもあり、ギリギリ出演を受けなければ良かったと思っています（笑）」

番組概要

【出演】ニシダ（ラランド）

【制作】ＢＳ朝日

【制作協力】イースト

【プロデューサー】池畠衝（ＢＳ朝日）、山下哲（イースト）

【公式HP】https://www.bs-asahi.co.jp/anokoronowatashie/

若手企画塾

「ファミリーキッチン～家庭の味を食レポしたら～」

【放送日時】３月２５日（水）よる１１時００分～１１時３０分放送

偽番組で食レポをする菊田竜大（ハナコ）と仕掛け人の秋山寛貴（ハナコ）キッチンで菊田竜大（ハナコ）の食レポを見守る岡部大（ハナコ）と菊田の両親

ハナコ三人(秋山・岡部・菊田)での食レポロケと聞いてレストランへやってきた菊田。だが、提供される料理は全て菊田の両親が作った思い出のメニュー。厨房から隠れて見守る両親の前で、菊田はどんな食レポをするのか？秋山と岡部は仕掛け人として、両親と共に味の感想を引き出す。

番組概要

【出演】ハナコ（秋山寛貴・岡部大・菊田竜大) 菊田父・母

【制作】ＢＳ朝日

【制作協力】イースト

【プロデューサー】島谷智貴（ＢＳ朝日）、山下哲（イースト）

【公式HP】https://www.bs-asahi.co.jp/family-kitchen/

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