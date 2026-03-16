韓国アーティストのSWANがFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【FEATHERS】をオープン!

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、SWANの公式ファンコミュニティ『FEATHERS』を3月16日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ コミュニティ概要

FEATHERS（月額1,000円）

- 生配信ライブ、ラジオ(一部アーカイブ)

- 会員限定オフショット、動画

- スクラッチイベント

- 1on1トーク(DM)

※本人からの返信は活動状況により異なります。すべての方に返信をお約束するサービスではございません。

- グループチャット

- デジタル会員証

- チケット先行(予定)

- 会員限定グッズ(予定)

- 会員限定イベント(予定)

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6867

◆ SWANプロフィール

一度聴いたら忘れられない中毒性のある唯一無二の歌声を持ち、いかなる楽曲も瞬時に自らの色へと染め上げる、卓越した表現力の持ち主。キュート、クール、そしてセクシーと変幻自在なパフォーマンスで、自身の音楽世界を更新し続けている。ファンとの深い絆を何よりも大切にし、支え合い高め合う温かな関係性も彼女の大きな魅力。留まることのない音楽的成長に、今最も期待が寄せられている。

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp