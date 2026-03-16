上西怜コスプレ写真集のタイトル、表紙、先行カット第2弾、特典写真を解禁！

株式会社イマジカインフォス

『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』の表紙に選ばれたのは、配信者風のコスプレカット。ヘッドセットを首にかけ、モニターの光に照らされた瞳がこちらを真っ直ぐに見つめる一枚は、日常の延長線上にあるような親密がありつつも、どこか幻想的でサイバーな雰囲気。

『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』表紙

そして本編から厳選された先行カットは、大胆でインパクトのあるチャイナ、クールな男装姿、弾ける笑顔で銭湯で働く女の子と、同一人物とは思えないほどの変貌ぶりを見せている。

『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』先行カット『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』先行カット『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』先行カット



上西怜さんはファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務め、大好きなコスプレをテーマにした『#れーちゃんこれくしょん』を連載中。写真集の編集・制作は『S Cawaii!』が担当。

写真集では王道のバニーガールやチャイナはもちろん、アニメから飛び出したようなファンタジックな衣装も。指先の角度や表情、立ち振る舞いに至るまで、それぞれの世界観に没入して撮影。

オンライン書店限定のトレカ写真も公開！

オンライン書店でご購入された方は、コスプレ写真集の未公開カットを用いたトレカをプレゼント。

全5種類ランダムで１冊につき１枚封入。

※どのオンライン書店も絵柄は５種同じ。

ご予約はこちら！

・タワーレコードオンライン

https://tower.jp/item/7982161

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18547448/

・セブンネット

https://7net.omni7.jp/detail/1107690605

・HMVオンライン

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16698236

限定版の全身タペストリーの写真も公開！

インフォスクエアでは限定版として、全身タペストリー（1200mm×650mm）付きでも販売！

ご予約はこちら！

全身タペストリー付き11,000円（税込）

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3161203(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3161203)

プロフィール

じょうにし・れい／2001年5月28日生まれ。滋賀県出身。S Cawaii!レギュラーモデル。2025年4月までNMB48のメンバーとして活動。趣味はアニメ・ゲーム・コスプレ・カフェ巡り。2025‐26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダー。

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5月9、10、16日に発売記念イベントを開催！

コスプレ撮影会や2ショットチェキ会、特典お渡し会など盛りだくさんで開催！

■5月9日開催

【対象法人】紀伊國屋書店新宿本店

【内容】

特典お渡し会

（2Lブロマイド[ランダムでサイン入り]＋生写真3種からランダムでお渡し）

【応募方式】

先着順

【ご予約】

下記URLよりご応募ください。

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1772003256/ ‎(https://store.kinokuniya.co.jp/event/1772003256/%20%E2%80%8E)

■5月10日

【対象法人】TSUTAYAEBISUBASHI

【内容】

1冊券：特典（2Lブロマイド）をお渡し

3冊券：特典（2Lブロマイド）をお渡し+2ショットチェキ

5冊券：特典（2Lブロマイド）をお渡し+2ショットチェキ+特典（2Lブロマイド）にサイン

【応募方式】

先着順

【ご予約】

下記URLよりご応募ください。

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12957944928.html

■5月16日

【対象法人】インフォスクエア

【内容】

【パターン１.】

1冊券：特典（2Lブロマイド）をお渡し

3冊券：特典（2Lブロマイド）をお渡し+コスプレ撮影会

5冊券：特典（2Lブロマイド）をお渡し+コスプレ撮影会+特典（2Lブロマイド）にサイン

【パターン２.】

1冊券：特典（2Lブロマイド）をお渡し

3冊券：特典（2Lブロマイド）をお渡し+2ショットチェキ

5冊券：特典（2Lブロマイド）をお渡し+2ショットチェキ+特典（2Lブロマイド）にサイン

【応募方式】

先着順

【ご予約】

下記URLよりご応募ください。

■イベント対象商品

1冊券：https://infosquare.shop/?pid=190696079

3冊券：https://infosquare.shop/?pid=190696622

5冊券：https://infosquare.shop/?pid=190696752

■通常ページ（イベント対象外）

通常版：https://infosquare.shop/?pid=190695646

限定版：https://infosquare.shop/?pid=190695756

『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』

価格：3,300円(税込)

発売：2026年4月2日（木）

判型：A4

頁数：96p

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社