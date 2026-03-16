BABYMONSTER初のドーム公演が決定！『2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR IN JAPAN』発表！

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

YG ENTERTAINMENT所属ガールズグループBABYMONSTER（ベイビーモンスター）の2度目となるワールドツアー『2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR IN JAPAN』の開催地が発表された。

本公演は7月の神戸を皮切りにアリーナをまわり、9月にはBABYMONSTER初となるドーム公演を京セラドーム大阪で行う。

BABYMONSTERは昨年初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN』で4都市12公演、累計15万人を動員し、K-POPガールズグループ史上最短で最多動員数を記録した。

昨年末には日本オリジナル公演として『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』を開催し、4都市8公演、累計10万人を動員。日本だけで年間25万人を動員し、ハイレベルなライブパフォーマンスで多くのファンを魅了した年となった。

まもなく4月1日にデビュー2周年を迎えるBABYMONSTERは、デビュー3年目にして2度目となる今回のワールドツアーでは昨年の開催地アジア・北米に加えて、初開催となるヨーロッパ・南米まで文字通り全世界をまわる自身最大規模のツアーとなる。

5月にはミニアルバムの発売を予告しているBABYMONSTER。

ますます世界中から熱い注目を集める彼女たちのパフォーマンスを日本で見られる機会をお見逃しなく！

2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR IN JAPAN 開催概要

＜公演タイトル＞

2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR IN JAPAN

[日程・会場]

7月8日（水）神戸・GLION ARENA KOBE

7月9日（木）神戸・GLION ARENA KOBE

7月28日（火）福岡・マリンメッセ福岡A館

7月29日（水）福岡・マリンメッセ福岡A館

8月1日（土）横浜・ぴあアリーナMM

8月2日（日）横浜・ぴあアリーナMM

8月11日（火・祝）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

8月12日（水）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

8月16日（日）名古屋・IGアリーナ

9月22日（火・祝）大阪・京セラドーム大阪

9月23日（水・祝）大阪・京セラドーム大阪

チケットなど詳細は追ってご案内いたします。

▼公演詳細はこちら

https://yg-babymonster-official.jp/live/2026-2027_worldtour_in_japan/

[企画]

YG ENTERTAINMENT / YG ENTERTAINMENT JAPAN

[制作]

Sony Music Solutions

[協力]

Sony Music Labels

BABYMONSTER（ベイビーモンスター）

＜プロフィール＞

BABYMONSTERはYG ENTERTAINMENT所属のガールズグループで、韓国、タイ、日本出身の多国籍メンバーで構成されている。ボーカル・ラップ・パフォーマンス・ビジュアルの面で圧倒的な実力を誇る“モンスター新人”として、世界中の音楽ファンに鮮烈な印象を残した。

YouTubeでも爆発的な成長を遂げ、「次世代YouTubeクイーン」としての地位を確立。'SHEESH'は24時間再生数2441万回を皮切りに、1億回再生（10日）、2億ビュー（33日）、3億ビュー（186日）突破のすべてでK-POPガールズグループのデビュー曲として新記録を樹立。'DRIP'も急成長を見せ2億回再生を突破し、その勢いに支えられて公式チャンネル登録者数は1100万人に到達した。

グローバルな影響力もますます拡大しているBABYMONSTER。2024年にはアジア7都市（Tokyo、Jakarta、Singapore、Taipei、Bangkok、Kobe、Seoul）を巡るデビュー後、初のファンミーティングツアーを成功裏に終え、日本最大の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」のステージでも存在感を示した。勢いに乗ったBABYMONSTERは、2025年1月にSeoul KSPO DOMEでデビュー初のワールドツアーを華やかにスタートさせ、20都市（U.S.A、Japan、Singapore、Hong Kong、Ho Chi Minh、Bangkok、Jakarta、Kuala Lumpur、Taipeiを含む）32公演で世界中のファンと交流している。

[SNS]

LINE：https://lin.ee/Og41TX8

JAPAN Official X：https://x.com/_BABYMONSTER_JP

Official X：https://x.com/YGBABYMONSTER_

Official Instagram：https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/

Official YouTube：https://www.youtube.com/@BABYMONSTER

Official TikTok：https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktok

Official Facebook：https://www.facebook.com/BABYMONSTER.ygofficial/