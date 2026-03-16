Virtual Artist ″Kiepi″がデビュー曲「Rocket Science」の″Dream ver.″ Moving Clip Teaserを公開!

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

4月1日(水)にデビュー曲「Rocket Science」をリリースすることを発表した、株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト"Kiepi(キエピー)"が、デビュー曲「Rocket Science」の”Dream ver.” Movig Clip Teaserを公開した。

デビュー曲「Rocket Science」は、Kiepiという物語を解き放つ、はじまりの鍵となる一曲であり、レトロな雰囲気と未来的な印象が交差するフィーチャリスティック・エレクトリックナンバーとなっている。



今回公開された”Dream ver.” Moving Clip Teaserでは、風に吹かれくるくると回る風向計と青々とした木の葉っぱが揺れている情景が描かれている。「WE CAN MAKE IT COME TRUE」は日本語で「私たちなら、きっと叶えられる」という意味を持つフレーズであり、4月1日にリリースされる「Rocket Science」が二人で新しい世界へ飛び立つ始まりの曲であることを感じさせる。