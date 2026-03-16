Virtual Artist ″Kiepi″がデビュー曲「Rocket Science」の″Dream ver.″ Moving Clip Teaserを公開!
4月1日(水)にデビュー曲「Rocket Science」をリリースすることを発表した、株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト"Kiepi(キエピー)"が、デビュー曲「Rocket Science」の”Dream ver.” Movig Clip Teaserを公開した。
デビュー曲「Rocket Science」は、Kiepiという物語を解き放つ、はじまりの鍵となる一曲であり、レトロな雰囲気と未来的な印象が交差するフィーチャリスティック・エレクトリックナンバーとなっている。
今回公開された”Dream ver.” Moving Clip Teaserでは、風に吹かれくるくると回る風向計と青々とした木の葉っぱが揺れている情景が描かれている。「WE CAN MAKE IT COME TRUE」は日本語で「私たちなら、きっと叶えられる」という意味を持つフレーズであり、4月1日にリリースされる「Rocket Science」が二人で新しい世界へ飛び立つ始まりの曲であることを感じさせる。
🗝️Kiepi 「Rocket Science」 Moving Clip Teaser ”Dream ver.”
https://youtube.com/shorts/Ycwtq38haC4
バーチャルアーティストとして、様々なプラットフォームを通じて、日々ファンに新鮮なコンテンツを届け続けるKiepiの二人に注目が高まっている。
【Kiepi プロフィール】
「Kiepi（キエピー）」は、2025年8月にSM ENTERTAINMENT JAPANとSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVが公開したバーチャルアーティストの練習生、柚木セラと雨音レナの二人からなるバーチャルアーティストである。
グループ名Kiepiには、物語（episode）の鍵（Key）となる存在という意味が込められており、物語を開く、物語の中心となる二人を表現している。
【Kiepi 公式アカウント】
オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@kiepi_official
オフィシャルX：https://x.com/kiepi_official
オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/kiepi_official/
オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@kiepi_official
・練習生時代のアカウント
V-TRAINEE’s DIARY YouTube：http://www.youtube.com/@VTRSDIARY
【お問い合わせ】
・SM ENTERTAINMENT JAPANエンターテインメント本部
お問合せ先：V-info@smej.co.jp