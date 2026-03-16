adieu (上白石萌歌)、4月22日発売 EP『adieu 5』楽曲名＆豪華楽曲提供アーティスト陣を一挙公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

adieuが、2026年4月22日（水）にリリースする5枚目のEP 『adieu 5』 の収録楽曲タイトルおよび楽曲提供アーティスト陣が公開された。

adieuにとって約1年半ぶりのオリジナル作品となる本作は、「adieu is adieu（私は私）」 をテーマに据えた全6曲入りのEP。

今回初めてadieuの楽曲制作に参加したのは、Jeremy Quartus（Nulbarich）と、新鋭クリエイター luvis。さらに、これまでもadieuの音楽世界を支えてきた柴田聡子、澤部渡（スカート）、比喩根（chilldspot）、柳瀬二郎（betcover!!）といったクリエイター陣も再び集結。

それぞれ異なる視点から紡がれた楽曲が並びながらも、「私は私」 というシンプルで普遍的なテーマのもと、言葉になる前の感情や、静かな心の揺らぎをすくい取るような作品に仕上がっている。

本作は、2024年リリースのアルバム『adieu 4』以降の時間の中で育まれてきた音楽を集めた作品であり、2026年のadieuの新たな物語の入口となる一枚となりそうだ。

なおadieuは、2026年5月30日（土）に神奈川・KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ「adieu Live 2026 bleuir」 の開催も決定している。

EP『adieu 5』で芽吹く新たな物語が、ライブのステージでどのように広がるのか。その続きにも注目が集まる。

▼EP『adieu 5』商品情報

発売日：2026年4月22日（水）

【初回生産限定盤】

9,800円（税込）＜SRCL-13674～5＞

CD＋BD

※紙ジャケット仕様

※初回盤限定特典封入

BD収録内容

・adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-

・adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり- Behind the scenes

・「ブルーアワー」MUSIC VIDEO Behind the scenes

【通常盤】

3,800円（税込）＜SRCL-13676＞

CD：全6曲収録

商品詳細

https://adieu.lnk.to/adieu5_PKG

【CD収録楽曲】

「元気？」

Words and Music：Satoko Shibata

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）

「泣いてしまいそう」

Words and Music：Jiro Yanase（betcover!!）

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）

「ブルーアワー」

Words and Music：luvis

Arrangement：luvis Additional：Yaffle

「ナイトバード」

Words and Music：Hiyune（chilldspot）

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）

「植物園」

Words and Music：澤部渡（スカート）

Arrangement：knoak

「Untitled」

Words and Music：Jeremy Quartus（Nulbarich）

Arrangement：Yuka Kawabata（prodz）

All Arrangement Cooperation with Yaffle

（except 「ブルーアワー」）

◎公演情報

【adieu LIVE 2026 bleuir】

2026年5月30日（土）KT Zepp Yokohama

OPEN 17:30 START 18:30

スタンディング\8,800(税込)

2F指定席 \9,300（税込）

ドリンク代\600 別途

https://eplus.jp/adieu/

■adieu プロフィール

上白石萌歌のクリエイティブコンソーシアム。 2017 年秋、映画「ナラタージュ」同名主題歌シングルにてデビュー。

その歌声は、[時を止める歌声]と称され、多くの反響を呼ぶ。

2019 年、1st miniAL「adieu 1」リリース

2021 年、2nd miniAL「adieu 2」リリース 初のワンマンLIVE「adieu First Live 2021 -a plus- 」を東京・Zepp DiverCity にて開催

2022 年9月、3rd mini AL「adieu 3」リリース 初TOUR「adieu Tour 2022 -coucou-」9月東京・LINE CUBE SHIBUYA、10月大阪・な んばHATCHにて開催

2023 年7月、自身初の映像作品となる、 「[adieu TOUR 2022 -coucou-] at LINE CUBE SHIBUYA 2022.9.24」をリリース 8 月にはスタンディングでのワンマンライブ、「coucou -夏のつどい-」を渋谷WWW Xにて 開催

2024 年11月、約2年ぶりのアルバム「adieu 4」をリリース。 8 月には自身初の夏フェスとなる「SUMMER SONIC」にも出演し、 12 月開催のワンマンライブ「adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-」もソールドアウト。

2025 年には海外、香港でのフェスに招聘されるなど活躍の幅を拡げ、本年は4月に5枚目となるEP「adieu 5」のリリースを控えている。

■adieu SNS

Official Site: https://www.adieu-web.com/

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Instagram: https://www.instagram.com/moka____k/

YouTube: https://www.youtube.com/@adieu_official