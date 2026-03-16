MADEIN ニューアルバム『GiRL MEETS BOY』発売記念“メンバーと1対1で話せる”スペシャルオンラインイベント開催決定！

株式会社WAK

株式会社WAK（本社：東京都）は、グローバルガールズグループ MADEIN の待望のニューアルバム 『GiRL MEETS BOY』 の発売を記念し、ファンの皆様に向けたスペシャルオンラインイベントの開催を決定いたしました。

本イベントは、WAKが運営する公式オンラインストア WAK+ にて対象CDをご購入いただいた方の中から抽選で、MADEINメンバーとの「2ショットテレビ電話イベント」にご参加いただける特別企画です。

憧れのメンバーと“1対1”で直接会話できる特別なチャンス

対象期間中に WAK+ にてニューアルバムをご購入いただいた MABY（MADEINファン）の皆様 には、イベント応募券を発券いたします。

そして応募券に当選された方は、

MADEINメンバーと“1対1”で直接会話できる

「2ショットテレビ電話イベント」に参加可能！

ここでしか体験できない、メンバーとの特別な時間をお楽しみいただけます。

本イベントは

・ 当選人数 限定

・ 対象アルバム販売数 限定

となっており、予定数に達し次第、販売および応募受付を終了する可能性があります。

MADEINと特別な時間を過ごせる貴重な機会

メンバーと直接コミュニケーションが取れるこのイベントは、MABYにとって一生の思い出になる特別な体験となります。

ぜひこの機会に、ニューアルバム『GiRL MEETS BOY』を手に入れてMADEINとの特別な瞬間をつかんでください。

MABYの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■イベント概要

オンライン販売期間

2026年3月18日（水） 18:00～2026年3月22日（日）23:59

※数量限定のため早期終了の可能性あり

■当選者発表

2026年3月23日（月）

WAK公式Xにて発表

https://x.com/wak0307

※当選者の方にはメールでもご連絡いたします

■2ショットテレビ電話開催日

2026年3月24日（火）19:00

※WAKSNSサイトX及び、当選者のみメールにてご連絡となります。

■販売商品 :アルバムCD

■販売ページ：https://www.wakplus.com/

■特設ページ：https://www.wakplus.com/event/madein2/

※特設ページから販売ページにお越しください。

※購入には、WAK＋会員登録（無料）が必要です。

■販売価格：\6,000 \10,000 \16,500

■販売特典：WAKWAK賞（２ショットテレビ電話）

■お届け時期：(オンライン販売終了後)2～3週間後にお届け

■株式会社 WAKについて

株式会社WAKは「楽しむ」をキーワードに、仲間と共にワクワクする未来を創るライフスタイル企業です。

エンタメ事業を中心に、オンライン・オフラインを融合した新しい体験型プラットフォーム WAK＋ を運営しています。

私たちは、仕事も人生も“楽しむ”をテーマに、仲間と共にワクワクする時間をデザインします。

【公式サイトWAK＋】https://www.wakplus.com

【公式Instagram】https://www.instagram.com/wak.0307/

【公式X】https://x.com/wak0307