未来屋書店 東久留米店が３月20日（金）リニューアル　店頭では音無響子さんのパネルがお出迎え！『 めぞん一刻』の舞台、東久留米市に“るーみっくわーるど”を感じる本屋がオープン！

株式会社未来屋書店店内のフラッグイメージ (C)小学館 ／高橋留美子

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年３月20日（金）、未来屋書店 東久留米店において、人気漫画家・高橋留美子氏の作品（小学館）とコラボレーションした特設売場をリニューアルオープンします。

本リニューアルでは、『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま1／2』など、世代を超えて愛される高橋留美子作品の世界観を余すところなく表現した売場づくりを展開します。

店内には各作品のイラスト入りタペストリーが吊り下げられ、まるで作品の世界に入り込んだかのような臨場感を演出。また、漫画に登場する独特の擬音語ステッカーで空間を楽しく装飾し、コミックの魅力を視覚的に感じられる仕掛けを多数ご用意しています。

店内ではキャラクターのパネルがお客さまをお出迎え。写真撮影スポットとしてもお楽しみいたけます。



【パネルイメージ】

【OPEN記念キャンペーン】

開催期間：2026年3月20日～

期間中、未来屋書店 東久留米店で高橋留美子さんの作品をお買い上げの方に先着で、らんま1/2のキャラクターPちゃん柄のブックカバー、またはめぞん一刻のキャラクター音無響子＆総一郎さんを１枚プレゼントします！１冊ご購入につき１枚進呈、なくなり次第配布終了いたします。



今回のリニューアルのためにデザインされたファン垂涎の限定品です。

らんま1/2 Pちゃん柄※デザインはイメージです。めぞん一刻 音無響子＆総一郎さん柄※デザインはイメージです。

未来屋書店は漫画文化への愛好者はもちろん、幅広い年代のお客さまに“読書のワクワク”を体感いただくことを目的としております。今後も作品の魅力を伝える仕掛けづくりに積極的に取り組んでまいります。

【作品紹介】

うる星やつら

めぞん一刻

らんま1/2

犬夜叉

境界のRINNE

MAO

【高橋留美子氏プロフィール】

高橋留美子（たかはし るみこ）

漫画家。1978年、週刊少年サンデーにて『勝手なやつら』でデビュー。『うる星やつら』で第26回小学館漫画賞少年部門、1987年に第18回星雲賞コミック部門を受賞。1989年には『人魚の森』で第20回星雲賞コミック部門、2002年には『犬夜叉』で第47回小学館漫画賞少年部門を受賞。他に『めぞん一刻』『らんま1/2』など多数の著書がある。

■店舗概要

【施設名称】 未来屋書店 東久留米店

【住所】 〒203-0023 東京都東久留米市南沢5丁目17番62号 イオンモール東久留米2F

【営業時間】 10:00～21:00

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ ： https://www.miraiyashoten.co.jp