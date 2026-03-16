【最高評価グランプリ受賞】自然食品のお店「へそのや」の『やさいのチップス 90g』が、ジャパン・フード・セレクション（2026年3月度）で最高賞を受賞！

株式会社ディスカバリー

株式会社ディスカバリー（本社：大阪市中央区、代表取締役：篠木隆秀）が運営する自然食品のお店「へそのや」が販売する『やさいのチップス 90g』が、2026年3月度の「ジャパン・フード・セレクション」において最高評価である「グランプリ」を受賞しました。

ジャパン・フード・セレクションでグランプリを受賞した「へそのやのやさいのチップス」

■ ジャパン・フード・セレクションにおける「グランプリ」受賞について

「ジャパン・フード・セレクション」とは、日本フードアナリスト協会に認定された2万3千人規模のフードアナリスト（食の専門家）が審査を行う、日本初の食品・食材の評価・認定制度です。日本人の繊細な味覚や嗜好性、食文化に配慮し、安全性やブランディングなど100のチェック項目に基づいて厳格に評価されます。 この度『やさいのチップス 90g』は、100点満点中90点～100点を獲得した製品のみに与えられる最高賞「グランプリ」の栄誉に輝きました。

■ 受賞商品『やさいのチップス 90g』の4つのこだわり

本商品は、「健康に気を遣っているが、間食を我慢したくない」という願いを叶える、からだにいい間食です。

1. 真空低温の特殊フライ製法で、野菜の栄養をまるごと凝縮

ゴロゴロとした国産野菜をそのまま丸ごとチップスにしました。真空低温の特殊フライ製法を採用し、普段は食べることのない皮や種まで丸ごと揚げているため、野菜の栄養をギュッと閉じ込めています。少量でも食べごたえが抜群で、ダイエット中の方にも罪悪感なくお召し上がりいただけます。

2. 国産野菜と無添加への徹底したこだわり

原材料には、大阪府産のえび芋をはじめ、安納芋、ブロッコリーの茎、かぼちゃなど、厳選された国産野菜を使用しています。保存料や着色料をはじめとした食品添加物は一切不使用であり、味付けにはミネラルやビタミンが含まれる天日塩と甜菜糖のみを使用しています。

3. 罪悪感を0にする「ココナッツオイル」を使用

一般的なサラダ油ではなく、健康や美容のサポートによいと注目を集めるココナッツオイルを使用しています。ココナッツオイルに含まれるラウリン酸やビタミンEにより、健康・美容サポートの効果が期待できます。

4. 安心をお届けする、丁寧な手作業

すべての工程において、人の手と人の目による確認を大切にしています。一つひとつ中身の状態を見ながら作業し、素材の表情や仕上がりの状態を確かめたうえで、手作業で丁寧に袋詰めしています。人の目で確かめながら進めることでわずかな違いも見逃さず、安心して手に取っていただける品質を守り続けています。

■ 商品概要

商品名：やさいのチップス 90g

通常価格：1,880円（税込）

内容量：90g

原材料：えび芋（大阪府産）、じゃが芋、安納芋、ブロッコリーの茎、人参、大根、かぼちゃ、ズッキーニ、とうもろこし、パプリカ、オクラ、てんさい糖、黒糖、食塩（天日塩）

※原料の国産野菜は季節によって変わります。

販売店：自然食品のお店「へそのや」オンラインショップ(https://hesonoya.com/)

■ 「へそのや」（運営：株式会社ディスカバリー）について 「へそのや」は、「やさしいめぐりと調和を、暮らしのまんなかに。」をコンセプトに、自然と人、つくり手と使い手をつなぐ“へそ”のような存在を目指すオンラインショップです。農薬や化学肥料、不要な添加物を極力控えた、からだにやさしい商品を厳選してお届けしています。 運営元である株式会社ディスカバリーは、「めっちゃいい買い物をたくさんしてもらう」ことをミッションに掲げ、日本各地の素晴らしい生産者と生活者の新しい出会いを創出しています。

本件に関する詳細や商品のご購入につきましては、「へそのや」公式ウェブサイト(https://hesonoya.com/)をご覧ください。

【お問い合わせ先】

株式会社ディスカバリー

へそのや

mail:info@hesonoya.com