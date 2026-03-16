きらめく春、はじまる！5,000本の桜が咲き誇る御殿場高原 時之栖で春を感じるSpring Festival 2026開催！

株式会社時之栖Spring Festival 2026

宿泊施設やレストラン、温浴施設を有する複合レジャー施設、株式会社時之栖（静岡県御殿場市神山、代表取締役：庄司政史）は、御殿場高原 時之栖 園内にて、2026年3月20日（金祝）から4月5日（日）までの土日祝日に、園内約5,000本の桜を楽しむ「Spring Festival 2026」を開催いたします。

ソメイヨシノや八重桜、チューリップやクリスマスローズ等、多種多様な花々が咲き誇る時之栖で春を感じつつ、美味しいグルメやクラフトビールに舌鼓。花も団子も思う存分お楽しみください！

Spring Festival 2026

時之栖の桜

時之栖イルミネーションの代名詞「ひかりのトンネル」が、満開のソメイヨシノが咲き誇る約300mの「桜のトンネル」へ。花の色が濃くて華やかな河津桜、そして春の代名詞ソメイヨシノ等、園内に咲き誇る約5,000本を超える桜が、園内を散策する皆様をお迎えいたします。

約5,000本の桜が咲き誇る園内園内桜イメージ時之栖のお花見コースで園内散策！お花見コースMAP＜時之栖園内の桜＞

河津桜

・樹木本数：約3,810本

・見頃期間：例年３月上旬～３月下旬頃

ソメイヨシノ

・樹木本数：約1,260本

・見頃期間：例年３月中旬～４月上旬頃

遅咲き桜

・大島桜・八重桜・御衣黄・関山など

・見頃期間：例年４月上旬～５月上旬頃

散策だけじゃない！時之栖が誇るクラフトビールや美味しいフードも楽しもう！

・桜を愛でながら飲む、極上の御殿場高原ビールで乾杯♪

・和牛パティを使った”絶品ハンバーガー”

・時之栖の自社工場で製造した”オリジナルソーセージ”

その他、ホカホカの”じゃがばた” や “チュロス” など、お腹も満たされること間違いなし！

クラフトビールや美味しいフードが盛りだくさん！＜開催概要＞

【日程】

2026年3月20日（金祝）、21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）、4月4日（土）、5日（日）

※土日祝日のみ開催

【時間】

12:00～16:00

【場所】

御殿場高原 時之栖 内「さくらSQUARE」

（静岡県御殿場市神山719番地）

※入場無料

https://www.tokinosumika.com/9088/

夜桜ライトアップも楽しめる！

夜桜イメージ夜桜イメージ

春の訪れとともに、美しく咲き誇る桜の幻想的な姿を楽しめる夜桜ライトアップ。昼間とは異なる雰囲気の中、ライトに照らされた桜が闇夜に浮かび上がり、フォトジェニックな情景を演出。風に揺れる花びらが光を受けて輝き、川面や湖面に映る桜の姿は、見る人の心を魅了します。家族や友人、大切な人とともに、時之栖の夜ならではの特別な桜の美しさを楽しんでみませんか？

＜開催概要＞

【日時】 2026年4月5日（日）まで ※連日開催

【時間】 日没～22:00

【場所】 御殿場高原 時之栖 園内（静岡県御殿場市神山719番地）

※入場無料

御殿場高原 時之栖

富士山の麓、御殿場高原に佇むリゾート施設です。約98,000坪の広大な敷地の中に、さまざまなタイプの宿泊施設や天然温泉、クラフトビール醸造所や各種レストラン、サッカーグラウンドやアクティビティ、おみやげや贈答品が揃うショップなど、大人から子供まで楽しむことができる複合レジャー施設です。雄大な富士山と自然の中で、非日常の空間をお愉しみいただけます。

御殿場高原 時之栖 公式Instagram

https://www.instagram.com/tokinosumika_gotemba/

御殿場高原 時之栖 公式X

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